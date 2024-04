Primavera Tim Cup, Fiorentina-Torino 5-3 dcr: lacrime granata ai calci di rigore

Il commento alla finale di Primavera Tim Cup: i granata si arrendono ai rigori

Irene Nicola Redattore 4 aprile 2024 (modifica il 5 aprile 2024 | 00:12)

Il Torino si arrende ai calci di rigore in finale di Primavera Tim Cup: trionfa la Fiorentina, ormai mattatrice da anni di questa competizione. Nell'albo d'oro i viola raggiungono in vetta i granata a quota otto titoli. Al Dall'Ara ultimo atto sul filo del rasoio con Torino e Fiorentina che cercano a lungo un varco per gonfiare la rete. Nessuna delle due formazioni ci riesce, complici le parate decisive di Abati e Tognetti. Il Toro ha le principali chances nella ripresa: la traversa di Dalla Vecchia, il doppio tap-in di Savva, il colpo di testa di Dellavalle. Nessuno sfonda. A decidere chi alza al cielo la Coppa sono i calci di rigore. Capitan Dellavalle sbaglia il primo della serie granata, la Fiorentina non ne fallisce nemmeno uno e porta a casa il trofeo. (QUI LE PAGELLE)

Primavera Tim Cup, Fiorentina-Torino: le scelte — Per la finale di Coppa Italia, Scurto schiera i granata con il 4-2-3-1. Tra i pali c'è Abati, supportato dalla coppia di centrali formata da Dellvalle e Mendes; sulle fasce Marchioro si posiziona sulla destra, Bianay Balcot di conseguenza scala a sinistra. In mediana si spartiscono le operazioni in regia Ruszel e Silva. Sulla trequarti agiscono Ciammaglichella, Savva e Njie. Prima punta Padula, vincente nel ballottaggio con Gabellini.

Primavera Tim Cup, Fiorentina-Torino: il primo tempo — Le prime battute della finale sono di studio. Torino e Fiorentina sondano il terreno, senza scoprire le carte. I granata provano a sfruttare la punizione dal limite battuta da Dellavalle in avvio, ma respinta dalla difesa viola e cercano di lanciare in velocità Savva. La Fiorentina risponde affidandosi ai contropiede di Sene, fermato bene da Bianay Balcot. Il primo vero tiro verso la porta arriva all'11' quando Ciammaglichella riceve palla sulla trequarti e tenta la conclusione dal limite, di poco alta sopra la traversa. I granata fanno la partita, cercano di giocare il pallone e a volte pagano qualche errore di troppo, la Fiorentina invece si chiude per poi ripartire in contropiede. Da uno di questi nasce al 17' la prima vera chance della Viola, Fortini si lancia a campo aperto mentre Dellavalle e compagni chiedono il fuorigioco, Abati è miracoloso a restare in piedi fino all'ultimo in uscita e sbarrare la porta. Dopo il rischio subito, il Toro pare più incerto e frettoloso nei gestire i palloni che potrebbe portare dalla metà campo in su. La Fiorentina prova ad approfittare del momento lanciando Sene a campo aperto. L'attaccante, vinto il duello con Marchioro in area, conclude debolmente tra le braccia di Abati. Il finale di tempo si accende: la Fiorentina tenta ancora la ripartenza, Abati esce dai pali ma buca l'intervento in scivolata salvo poi rialzarsi e allontanare il pallone. Al 41' a mangiarsi le mani è invece il Torino. Splendida pennellata di Savva al limite dell'area, Tognetti buca l'uscita ma Silva, ingannato dall'intervento che sembrava puntuale, non riesce a ribadire in porta il tap-in. Si va sul riposo sullo 0-0 dopo un'ultima occasione per la Fiorentina, il colpo di testa di Braschi sventato da Abati.

Primavera Tim Cup, Fiorentina-Torino: il secondo tempo — Alla ripresa Scurto gioca subito il primo cambio, facendo uscire Ruszel, ammonito al 39', e dando spazio a Dalla Vecchia. I granata provano subito a proporsi e costringono Tognetti al tuffo direttamente da corner con Silva. La Fiorentina risponde conquistando un piazzato dal limite dopo fallo di Bianay Balcot, Abati si allunga alla sua sinistra e mura la conclusione precisa di Rubino. Poco prima dell'ora di gioco il Torino attraversa una fase di difficoltà in cui fatica a costruire e lascia campo alla Viola. Con due scosse però i granata si rifanno vivi e vanno a un passo dal vantaggio al 61' prima con il mancino splendido sotto la traversa di Savva, poi sul corner successivo con il colpo di testa di Dellavalle murato da uno strepitoso Tognetti. C'è anche una terza clamorosa occasione, ancora sugli sviluppi di un altro angolo, con Savva che due volte sbaglia il tap-in a distanza ravvicinata. A questo punto la porta sembra stregata perché ora il Toro insiste senza sosta ma Tognetti non si fa battere e dice no anche a Padula. La Fiorentina rialza la testa al 68' ma deve fare i conti con un Abati monstre a murare il tap-in a due passi di Braschi. Si resta sullo 0-0. La finale però entra nel vivo e si accende nell'ultimo quarto d'ora. Un'occasione per parte: la traversa di Dalla Vecchia a mandare i granata a un passo dal vantaggio, il colpo di testa di Sene alto di un soffio a far disperare la Viola. All'80' Scurto cambia due interpreti: fuori Padula e Ciammaglichella, dentro Gabellini e Perciun. Il risultato non si smuove, la Fiorentina protesta nel finale per un fallo in area di Marchioro su Gudelevicius ma il direttore di gara è ben posizionato e fa cenno di rialzarsi al giocatore viola, il Toro si rilancia in contropiede e con Perciun dal limite torna a vedere lo specchio. Nulla da fare, si va ai supplementari.

Primavera Tim Cup, Fiorentina-Torino: i supplementari — Prima dei supplementari Scurto raduna tutti i granata in gruppo. Inizia un primo tempo bloccato, in cui il Toro tenta di sorprendere Tognetti direttamente da corner con Perciun in avvio. La Fiorentina si affida sempre a Sene, impreciso o murato al momento della conclusione. La stanchezza si fa sentire da entrambe le parti, manca lucidità al momento delle scelte e non si va vicini a scalfire lo 0-0. Dellavalle raduna nuovamente i compagni all'intervallo per dare ulteriore carica. Fortini a inizio secondo tempo supplementare prova ad andare contro Abati, ma calcia centralmente; idem fa Caprini. Savva nel frattempo accusa un fastidio e lascia il campo al 112' dando spazio ad Acar. Il centrocampista turco tenta la conclusione dal limite appena entrata ma conclude ampiamente fuori dallo specchio. Poco dopo Dalla Vecchia ha l'occasione di sfidare Tognetti su disimpegno mal riuscito della difesa viola, murato. Anche dopo i 120' il tabellino segna lo 0-0. La vincitrice verrà decretata dai calci di rigore.

Primavera Tim Cup, Fiorentina-Torino: i rigori — La Fiorentina si presenta per prima sul dischetto. Caprini spiazza Abati e porta avanti la Fiorentina. Capitan Dellavalle si incarica del primo rigore per il Torino, Tognetti in tuffo gli sbarra la strada. 1-0 Viola. Baroncelli al secondo penalty non sbaglia e dà fiducia ai suoi; Njie però prova a riportare i granata in partita, andando a segno e incitando i tifosi del Toro a fare rumore dagli spalti. Romani, terzo rigore: spiazzato ancora Abati. Gabellini tiene a galla i granata sorprendendo a sua volta Tognetti per il 3-2. Prosegue lo score perfetto della Fiorentina, con Fortini che calcia sotto l'angolino il 4-2; Perciun però non trema e fa il 4-3. Ultimo rigore, quello che assegna il trofeo. Rubino contro Abati. Ad avere la meglio è l'attaccante viola che gonfia la rete e va a festeggiare il trofeo. La Fiorentina vince l'ottava Coppa Italia della sua storia e aggancia il Torino nell'albo d'oro della competizione.

Primavera Tim Cup, Fiorentina-Torino: il tabellino — FIORENTINA-TORINO 5-3 d.c.r.

Sequenza rigori: Caprini (F) gol, Dellavalle (T) parato, Baroncelli (F) gol, Njie (T) gol, Romani (F) gol, Gabellini (T) gol, Fortini (F) gol, Perciun (T) gol, Rubino (F) gol

FIORENTINA(4-2-3-1): Tognetti; Biagetti (98' Vigiani), Baroncelli, Romani, Fortini; Harder (75' Vitolo), Ievoli (82' Gudelevicius); Sene, Rubino, Caprini; Braschi (82' Presta). A disposizione: Leonardelli, Scuderi, Spaggiari, Sadotti, Maggini, Balbo, Ofoma. Allenatore: Galloppa

TORINO (4-2-3-1): Abati; Marchioro, Dellavalle, Mendes, Bianay Balcot; Ruszel (46' Dalla Vecchia), Silva; Savva (112' Acar), Ciammaglichella (80' Perciun), Njie; Padula (80' Gabellini). Adisposizione: Brezzo, Casali, Mullen, Bonadiman, Zaia, Franzoni, Magui. Allenatore: Scurto

Ammoniti: 39' Ruszel (T), 65' Harder (F), 33' Ievoli (F), 110' Dellavalle (T)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.