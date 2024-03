Primavera Tim Cup, Fiorentina-Torino: tutte le info sulla finale

La Lega Serie A ha ufficializzato i dettagli relativi alla finale di Primavera Tim Cup. Fiorentina-Torino si giocherà giovedì 4 aprile alle ore 20.30 in campo neutro allo Stadio "Renato Dall'Ara" di Bologna. I granata di Giuseppe Scurto affronteranno la Viola di Daniele Galloppa in gara secca per alzare il trofeo di Coppa. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà con i due tempi supplementari di 15' ciascuno; in caso di ulteriore parità verranno eseguiti i calci di rigore.