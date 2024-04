Primavera Tim Cup, formazioni ufficiali di Fiorentina-Torino: Savva titolare

Torino-Fiorentina è senza dubbio la gara più importante degli ultimi anni per la Primavera granata. I piemontesi sono i detentori del record di trofei vinti (8) e devono difendersi dall'assalto dei viola a quota 7. L'ultima vittoria risale al 2018 e in squadra c'erano giocatori che poi si sono affermati tra i professionisti come Butic. Gemello, Adopo, Millico e Buongiorno. Oggi Scurto potrà contare sul ritorno di Savva dalla Prima Squadra. Di seguito, le formazioni ufficiali delle due compagini.