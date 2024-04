Galloppa post Fiorentina-Torino 5-3 d.c.r: “Potevamo vincere nei 90′”

Le parole del tecnico dei viola dopo la finale di Coppa Italia Primavera

Al termine della finale di Coppa Italia Primavera, il tecnico della Fiorentina Galloppa è intervenuto per commentare la gara. Di seguito le sue parole in conferenza stampa.

Vittoria strameritata. Voi eravate più giovani e siete stati dominanti.

"Sì sono orgoglioso dei ragazzi perché potevamo soffrire. Volevamo prenderla di petto. Potevamo segnare nei 90 minuti, l'avremmo meritato".

Di testa questa squadra come è cambiata?

"La prima dedica che voglio fare è per Joe Barone, che ci manca tanto. Lui ci stava molto vicino come il presidente. Prima della partita abbiamo fatto vedere un video ai giocatori con tutti i loro famigliari e alla fine c'era una frase di Joe. So che ci guarda. La crescita dei ragazzi viene con il tempo. Io l'ho sempre detto. Nel calcio il tempo è nemico. In Primavera il tempo c'è. Ora sono altri giocatori".

Cosa le ha detto Commisso? Cosa prova ora ripensando alle difficoltà iniziali?

"Il presidente ci ha ringraziati alla fine. Prima della gara ha parlato con il vivavoce alla squadra dall'America. Alla fine dalla confusione ci siamo riusciti appena a salutare. Noi siamo famiglia. Questo è per Joe. Il tempo non sempre è galantuomo. Ho vissuto il calcio. Quando vedo una squadra che propone e che crede in quello che si fa. Siamo stati la prima squadra per possesso e per tiri in porta. Con il tempo le cose arrivano".

Durante la gara c'è stato il timore che la vittoria potesse sfumare? In vista del finale di stagione questa vittoria può dare una mano?

"Un po' di timore con il passare dei minuti viene. Passano tante emozioni durante la partita e poi mi auguro che questa partita ci dia la spinta per il finale di stagione per arrivare nella posizione più alta possibile. Dobbiamo continuare ad affrontare di petto le partite".

Presta è tornato dopo 6 mesi, come lo vede? Quanto può crescere?

"Franci rientra da tanto tempo. Sarebbe stato una favola vincere grazie a un suo gol, perché si soffre e io so cosa voglia dire. Dipenderà da lui ora. Non è finito il suo percorso. Noi abbiamo recuperato una freccia da poter mettere in campo".

Di seguito le dichiarazioni a Sportitalia: "C'è una medaglia d'oro. Sono contentissimo per questi ragazzi e questo gruppo così giovane che porta a casa un'altra coppa. La dedico a Joe Barone che ci manca e ai suoi cari, al presidente che ci sta guardando, ai nostri cari che sono qui dietro a tifare e a questi ragazzi che sono un gruppo straordinario. Il presidente mi scrive dopo ogni partita dall'America e non è scontato. Stiamo diventando ancora di più famiglia e sono contento per queste gratificazioni che gli diamo",

