Primavera Tim Cup, il tabellone: il Torino parte dagli ottavi a dicembre

La Lega Serie A ha reso noto tramite comunicato il tabellone della prossima Primavera Tim Cup. Il Torino di Giuseppe Scurto scenderà per la prima volta in campo nella competizione agli ottavi, in virtù del posizionamento ottenuto nella scorsa stagione (i granata sono arrivati secondi nel girone unico, poi sono usciti alla semifinale scudetto e sono al numero tre del ranking di Coppa).