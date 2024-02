Primavera Tim Cup, le formazioni ufficiali di Torino-Lazio: esordio per Desole

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Torino-Lazio, semifinale di ritorno di Primavera Tim Cup. Scurto schiera i granata con il 4-3-3. In difesa cambia la coppia di centrali titolari dopo la gara con il Cagliari, spazio a Dellavalle e a Desole, centrale classe 2006 all'esordio in Primavera; confermati Marchioro e Muntu sulle fasce. Centrocampo con Ciammaglichella, Silva e Dalla Vecchia. Nel tridente offensivo torna titolare Njie come esterno a far coppia con Dell'Aquila, prima punta Gabellini e non Franzoni.