Primavera Tim Cup, le formazioni ufficiali di Torino-Udinese: Savva e Njie dal 1′

Tra pochi minuti Torino e Udinese scenderanno in campo ad affrontarsi per il match valevole gli ottavi di finale di Coppa Italia. Sono state appena annunciate le formazioni ufficiali per questo incontro; il tecnico granata Giuseppe Scurto ha deciso di optare per un 4-4-2 con Savva e Njie in campo dal primo minuto. A seguire le formazioni ufficiali delle due squadre.