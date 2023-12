Primavera Tim Cup, le pagelle di Torino-Udinese 3-2: Franzoni protagonista

Le pagelle della sfida di Coppa Italia tra Torino e Udinese

Irene Nicola Redattore

Il Torino Primavera strappa il pass per i quarti di Coppa Italia battendo in rimonta l'Udinese. Dopo un primo tempo opaco i granata reagiscono e trovano la reazione nella ripresa. La rete di Savva e la doppietta di Franzoni portano al successo e al proseguimento del percorso in Coppa. Di seguito le pagelle dei granata.

BELLOCCI 6: Non può nulla in occasione del gol di Russo, per il resto di fatto non è costretto a grosse parate nel primo tempo. Nella ripresa si conferma attento in uscita, la punizione di Marello è imprendibile e non gli si possono attribuire colpe.

BIANAY BALCOT 6: A sorpresa lo si vede da braccetto destro, prende le misure con il ruolo senza grosse difficoltà nel primo tempo. Propositivo anche in fase offensiva, soprattutto nel secondo tempo dove ha più spazio e cerca anche la conclusione personale.

KEITA 5: Troppi tentennamenti dietro. Perde più di un duello e dal 23' in poi è costretto a giocare con il peso dell'ammonizione sulle spalle che inevitabilmente lo limita. Russo e Pejicic lo mettono in grande difficoltà (46' MENDES 6: Gioca una ripresa ordinata, dando maggior stabilità al reparto come centrale)

ANTOLINI 6.5: Viene schierato nella posizione inedita di braccetto a sinistra, lui che di solito è terzino nella difesa a quattro. Si comporta bene, è attento in chiusura e quando ne ha modo non rinuncia alle incursioni aprendosi sulla fascia. Firma l'assist per il terzo gol di Franzoni con un bel filtrante.

MARCHIORO 5.5: Non riesce a essere continuo nella spinta sulla destra. Spreca poi al 21' l'occasione di portare in vantaggio i granata, coordinandosi male sul cross di Muntu. Nel complesso prova con più ombre che luci. (46' CIAMMAGLICHELLA 6.5: Dà la scossa con il suo ingresso. Subito protagonista su imbucata di Savva, poco dopo va vicino alla rete. Valore aggiunto anche nel finale)

RUSZEL 6: Dirige il centrocampo granata come sa fare. Si prende un paio di rischi che contiene, quello più pericoloso nel finale concedendo a Marello un'altra punizione dal limite. Nel complesso si conferma tignoso.

SILVA 6: Ispira le prime verticalizzazioni granata per Njie e Savva, che spesso è lui a mettere in moto. Nella ripresa lo si vede con meno continuità, ma la sua resta una prestazione positiva (76' DALLA VECCHIA 6: Contribuisce nell'ultimo quarto d'ora a far salire i granata, evitando l'assalto dell'Udinese)

MUNTU 6: Convincente a sinistra per bontà delle iniziative. Nel primo tempo trova un cross millimetrico che Marchioro non riesce a insaccare. Alla ripresa trova meno spunti, ma è efficace il contenimento nel finale su Panagiotakopoulos lanciato verso Bellocci.

SAVVA 7: Solita dose di incursioni ad alta velocità e tanta qualità. Ritrova il feeling con la porta e sigla la rete che dà il via alla rimonta del Toro. Non segnava da quasi due mesi, si sblocca nel momento decisivo.

FRANZONI 7: In maglia Toro non aveva ancora segnato, in Coppa Italia trova la prima doppietta della sua nuova avventura e firma la rimonta che vale i quarti. Oltre al gol lavora bene inserendosi nel reparto offensivo, gara da protagonista.

NJIE 6.5: Manca il gol, ma c'è tanto altro. Sua la prima verticalizzazione del Toro nella partita, poi veste i panni dell'assistman per il primo gol di Franzoni. Nel finale il palo gli nega quella che sarebbe stata una meritata rete per la generosità nella conduzione delle offensive granata.

ALL. SCURTO 6.5: Gli ottavi di Coppa Italia partono male con la rete dello svantaggio e un primo tempo opaco. Alla ripresa conferma il tridente, mentre fa i primi cambi sulle corsie esterne e in difesa dove il Toro stava soffrendo. Le mosse sono giuste e il Toro si scuote, trovando anche i gol. La conquista dei quarti di Coppa Italia è meritata e dà al Toro la possibilità di giocarsi uno scontro importante con una tra Inter e Atalanta.

