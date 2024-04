Primavera Tim Cup, Ludergnani pre Fiorentina-Torino: “Orgogliosi di essere qui”

Le parole del responsabile del settore giovanile Ruggero Ludergnani nel prepartita di Fiorentina-Torino, finale di Coppa Italia Primavera, a Sportitalia. Di seguito le sue parole: "Siamo orgogliosi di aver riportato il Torino in finale dopo tanti anni. Veniamo da un biennio importante, non vediamo l'ora di giocarci questa partita".

E' una rivincita contro la Fiorentina? "L'hai detto tu. L'anno scorso in semifinale scudetto hanno avuto la meglio loro. Non dico di fare meglio dell'anno scorso perché abbiamo fatto molto bene, ma speriamo che il risultato sia diverso".

Quale sarà il prossimo in Prima Squadra? "Spero che verremo ricordati più per questo che per un trofeo, che fa chiaramente piacere. Colgo l'occasione per fare un in bocca al lupo a Gineitis. Sta a loro: bisogna lavorare e lavorare. L'occasione prima o poi capita a tutti".