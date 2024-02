Primavera Tim Cup, Torino-Lazio 2-3 dts: granata all’inferno e ritorno, è finale

Dopo l'inferno dei supplementari la Primavera granata può festeggiare: Magui porta il Toro in finale di Coppa Italia

Irene Nicola Redattore 21 febbraio 2024 (modifica il 21 febbraio 2024 | 17:10)

Il Torino Primavera è in finale di Coppa Italia. Una finale sudata, raggiunta dopo cinque anni di digiuno e festeggiata a gran voce dopo essere passati dall'inferno dei supplementari. I granata di Scurto vanno in svantaggio, recuperano la gara con Gabellini e la dominano fino a quando pagano un blackout negli ultimi 5', consentendo a Sulejmani di fare la voce grossa e alla Lazio di raggiungere i supplementari. Supplizio ulteriore per la Primavera granata, che però nell'ultima mezzora torna a insistere per una finale fortemente desiderata. Così al 127' esplode la gioia Toro quando Magui, all'esordio in Primavera, di testa spiazza Renzetti e porta i granata in finale. L'ultimo atto si terrà giovedì 4 aprile al Dall'Ara di Bologna contro la vincente di Roma-Fiorentina.

Primavera Tim Cup, Torino-Lazio: le scelte — Giuseppe Scurto schiera i granata con il 4-3-3. Tra i pali Abati, in difesa cambio di guardia per la coppia di centrali con Dellavalle che rientra dopo l'assenza ad Assemini e Desole all'esordio con la Primavera, confermati i terzini Marchioro e Muntu. Nella linea di centrocampo si dispongono Ciammaglichella, Silva e Dalla Vecchia. In attacco un cambio sugli esterni, con Njie a destra al posto di Savva mentre sul fronte opposto c'è ancora Dell'Aquila; prima punta Gabellini, preferito a Franzoni.

Primavera Tim Cup, Torino-Lazio: il primo tempo — La semifinale di ritorno si mette subito in salita per il Torino, con Konè che crossa profondo verso Sulejmani, lasciato sfilare da Desole a due passi da Abati per l'1-0 Lazio. I granata reclamano un presunto fuorigioco di Sulejmani, ma l'attaccante biancoceleste scatta sul filo e quindi il gol è valido. Torino costretto a inseguire. La reazione arriva al 12' quando Njie si guadagna una punizione dal limite e lascia la battuta a Dellavalle. Il capitano calcia tagliato verso la porta, Dell'Aquila arriva sul pallone nei pressi del palo alla sinistra di Renzetti ma al volo calcia di poco fuori. Basta un lampo al Toro per ritornare in panchina con un'azione manovrata da manuale al 22'. Gabellini fa bene da sponda sulla trequarti, lascia il pallone a Njie che vede Dell'Aquila involato sulla destra e lo serve. Dell'Aquila arriva a fondo campo e crossa teso in mezzo all'area, dove Gabellini va a chiudere l'azione con il tap-in dell'1-1. Dopo il gol del pareggio, i granata provano a dare lo strappo affidandosi ai coast-to-coast di Ciammaglichella, la Lazio cala d'intensità ma chiude bene gli spazi. Nel finale di tempo è proprio Ciammaglichella a sfiorare il gol di testa, poco prima di un'altra incornata di Dellavalle sugli sviluppi di corner battuto da Dell'Aquila.

Primavera Tim Cup, Torino-Lazio: il secondo tempo — Alla ripresa il Toro prova subito a farsi vedere dalle parti di Renzetti con Njie di testa, ma nello scontro aereo ha la meglio il portiere biancoceleste. I granata sembrano in gestione della partita e sono molto più propositivi, cercando a più riprese lo strappo con Njie e Ciammaglichella e tentando il raddoppio con l'incornata di Gabellini. Al 72' ancora Toro, con Njie che cerca a rimorchio Dell'Aquila, alto dal limite. Dopo aver a lungo controllato, il Toro si fa male da solo all'80' quando Sulejmani riceve un cross dalla sinistra, sbuca tra Dellavalle e Desole e al volo da due passi sigla il 2-1 in favore della Lazio. Blackout totale dei granata, che nel giro di un minuto rischiano di subire ancora gol sugli sviluppi di corner, quando Zazza fa tremare il palo. Serve una reazione per evitare di portare la gara ai supplementari. Scurto si gioca i primi due cambi all'85' - fuori Ciammaglichella e Dell'Aquila, dentro Perciun e Casali - prima di una punizione dalla trequarti in favore dei biancocelesti. E proprio in occasione di quel piazzato il Toro subisce la rete del 3-1, all'86': Milani in battuta va a cercare Sulejmani che spizza di testa e batte Abati, siglando la tripletta di giornata. Nessun padrone nei quattro minuti di recupero, si va ai supplementari.

Primavera Tim Cup, Torino-Lazio: i supplementari — Si rivede il Torino nei primissimi minuti dei supplementari, Gabellini va a botta sicura contro Renzetti che si immola deviando il pallone quanto basta per consentire a Milani di salvare sulla linea. La Lazio risponde con la conclusione alta di Di Tommaso dal limite. Al 100' terzo cambio nel Toro: fuori Marchioro, dentro Longoni. I granata chiudono il primo tempo supplementare all'attacco, ma senza creare particolari pericoli per Renzetti. Si riparte per gli ultimi quindici minuti prima dei rigori. Al 107' ancora Toro, punizione dalla trequarti con Perciun in battuta e Gabellini che spizza senza trovare lo specchio. Poco dopo ci riprova Gabellini, sempre di testa su cross di Njie, ma il pallone finisce facile tra le braccia di Renzetti. Per gli ultimi dieci minuti entrano anche Franzoni e Magui al posto di Gabellini e Silva. I granata fanno la partita, la Lazio si difende strenuamente e chiude bene gli spazi. Non basta. Al 127' il Toro guadagna un prezioso corner, il pubblico di Orbassano continua a spingere la squadra di Scurto. Dalla bandierina va Longoni che pennella una traiettoria perfetta per Magui, che sbuca in mezzo alla retroguardia biancoceleste e di testa trafigge Renzetti. Esplode la gioia dei granata, tutti a festeggiare insieme all'attaccante ex Nordsjælland, all'esordio in Primavera e subito decisivo. Nei tre minuti di recupero, i granata soffrono ma resistono e alla fine vanno in finale. All'ultimo atto mancherà Longoni, espulso a gara terminata dopo l'inizio dei festeggiamenti.

Primavera Tim Cup, Torino-Lazio: il tabellino — TORINO-LAZIO 2-3 d.t.s.

Marcatori: 3' Sulejmani (L), 22' Gabellini (T), 80' Sulejmani (L), 86' Sulejmani (L), 128' Magui (T)

TORINO (4-3-3): Abati; Marchioro (100' Longoni), Dellavalle, Desole, Muntu; Ciammaglichella (85' Perciun), Silva (114' Magui), Dalla Vecchia; Njie, Gabellini (111' Franzoni), Dell'Aquila (85' Casali). A disposizione: Cabella, Bellocci, Bianay Balcot, Mahari, Acar, Rasheed. Allenatore: Scurto.

LAZIO: Renzetti, Bordon, Milani (107' Bordoni), Sardo, Bedini (119' Cappelli), Di Tommaso (119' Gelli), Napolitano (66' Bigotti), Kone (66' Cuzzarella), Dutu (78' Di Gianni), Sulejmani, Zazza. A disposizione: Magro, Tredicine, Nazzaro, Ilas. Allenatore: Sanderra.

Ammoniti: 13' Bedini (L), 34' Di Tommaso (L)

Espulsi: 123' Longoni (T)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.