Primavera Tim Cup, Torino-Udinese 3-2: i granata conquistano l’accesso ai quarti

Irene Nicola Redattore

Il Torino Primavera supera in rimonta l'Udinese e conquista l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. I granata chiudono il primo tempo in svantaggio dopo la rete di Russo, ma si scuotono nella ripresa grazie alla rete di Savva e alla prima doppietta granata di Franzoni. L'Udinese prova a lottare e porta la gara sul 3-2 da punizione, ma non riesce più a recuperare. La vittoria va al Torino, che strappa così il pass per i quarti.

Coppa Italia Primavera, Torino-Udinese: le scelte — Per gli ottavi di Coppa Italia, tanti cambi di formazione nelle fila del Torino, che si dispone con il 3-4-2-1. Tra i pali ancora Bellocci, con Abati infortunato. In difesa Bianay Balcot e Antolini fanno i braccetti, Keita centrale. A centrocampo sulle corsie esterne Marchioro e Muntu, in mezzo spazio a Silva e Ruszel. Njie e Savva innescano infine Franzoni.

Primavera Tim Cup, Torino-Udinese: il primo tempo — In avvio Torino e Udinese si studiano. Dopo qualche minuto la Primavera granata prova a mandare i primi segnali con un'imbucata di Silva per Savva che non si concretizza. Subito dopo il brasiliano lancia Njie per vie centrali, che viene atterrato sulla trequarti da Palma, ammonito. L'Udinese risponde in contropiede, affidandosi spesso ad Asante, pescato però in fuorigioco e all'11' bussa alla porta di Bellocci con una conclusione di Pejicic a fil di palo. Fino al 20' non si vedono grandi occasioni gol, ma solo sporadici tentativi che non impensieriscono particolarmente Bellocci e Malusa. Poi i granata vanno a un passo dal gol: Silva si allarga e arriva a fondo campo, scambio con Muntu che mette un cross millimetrico in mezzo all'area, Marchioro ha la possibilità di imbucare il tap-in ma inciampa clamorosamente sul pallone. La ruota gira e anche l'Udinese al 25' va a un passo dal vantaggio: Keita perde un duello e viene ammonito, concedendo una punizione dal limite; Nuredini in battuta centra in pieno il palo alla sinistra di Bellocci. Il Torino perde metri e l'Udinese ne approfitta per trovare l'imbucata decisiva al 29': palla persa al limite dell'area, sopraggiunge Russo che gonfia la rete e fa l'1-0. I granata faticano a trovare una reazione vera e propria e sono troppo imprecisi lasciando campo all'Udinese per partire in contropiede. In qualche modo però i tentativi bianconeri vengono murati e nel finale di frazione il Toro alza la testa, conquistando un corner dietro l'altro. Prima Savva tenta la conclusione personale, è un tiro forte ma centrale e Malusa allontana in corner. Poi al 45' Franzoni dal limite calcia benissimo, la palla è poco alta sopra la traversa. È l'ultimo atto del primo tempo, Udinese in vantaggio.

Primavera Tim Cup, Torino-Udinese: il secondo tempo — Alla ripresa Scurto fa subito due cambi: fuori Marchioro e Keita, dentro Ciammaglichella e Mendes. Ciammaglichella si fa subito vedere, sfruttando una bella imbucata di Savva ma venendo murato sul più bello; ci riprova poco dopo con una conclusione personale da posizione defilata, pallone di poco fuori. Al 51' dopo un avvio lampo il Torino trova un meritato pareggio. Si sblocca Savva, che parte in velocità per vie centrali ed è poi glaciale a infilare Malusa per l'1-1. La squadra di Scurto alza i giri e conquista il predominio del campo. Bastano esattamente dieci minuti al Toro per trovare infatti il gol del vantaggio: azione manovrata dei granata che cercano Franzoni per la finalizzazione; l'attaccante granata non se lo fa ripetere e con un diagonale incrociato sigla il 2-1, è il primo gol in maglia Toro per l'ex Spal. Franzoni è on fire e si ripete dopo nel giro di 2' con una rete fotocopia, innescata dal filtrante di Antolini. 3-1 Toro. L'Udinese accusa il colpo ma è cinica quanto basta per riaprire i giochi alla prima punizione concessa dai granata: al 71' in battuta va Marello, che è bravissimo a realizzarla e batte un incolpevole Bellocci. Dopo il 2-3 Scurto fa altri cambi: out Silva e Franzoni, in Dalla Vecchia e Gabellini. Il Toro perde un po' di spinta ma resiste ai tentativi di pareggio dell'Udinese e rischia qualcosa all'85' concedendo a Marello un'altra punizione a qualche metro dal limite dell'area: sospiro di sollievo per i granata, il pallone finisce di poco alto sopra la traversa. La Primavera di Scurto non vuole correre rischi e si lancia in attacco sfiorando il quarto gol: Savva aggancia bene dal limite e mette alla prova Malusa che mura, sulla ribattuta arriva Ciammaglichella ma il portiere bianconero con un colpo di reni evita il gol. In pieno recupero Njie centra in pieno il palo. La palla non entra ma poco male, il tempo è finito. Il Torino passa ai quarti di finale.

Primavera Tim Cup, Torino-Udinese: il tabellino — TORINO-UDINESE 3-2

Marcatori: 29' Russo (U), 51' Savva (T), 62' Franzoni (T), 64' Franzoni (T), 71' Marello (U)

TORINO (3-4-2-1): Bellocci; Bianay Balcot, Keita, Antolini; Marchioro, Ruszel, Silva (76' Dalla Vecchia), Muntu; Savva, Njie; Franzoni (76' Gabellini). A disposizione: Cabella, Acar, Desole, Ciammaglichella, Perciun, Longoni, Azevedo Mendes, Bonadiman, Zaia. Allenatore: Giuseppe Scurto

UDINESE: Malusa, Scaramelli, Palma, Nwachukwu, Nuredini, Bozza (59' Marello), Barbaro (65' Baricchio), Zunec (59' De Crescenzo), Asante, Pejicic (65' Panagiotakopoulos, Russo (69' Bonin). A disposizione: Mosca, Corsa, Barbana, Lazzaro, Bonin, Tedeschi. Allenatore: Igor Bubnjic

Ammoniti: 7' Palma (U), 23' Keita (T), 36' Bozza (U), 84' Ruszel (T)

