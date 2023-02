Primavera, Torino-Atalanta, le formazioni ufficiali: Corona parte dal primo minuto

Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Torino-Atalanta, partita valida per la 19esima giornata del campionato Primavera 1. Il tecnico granata Scurto ha optato per un attacco a tre con Njie e Dell'Aquila sugli esterni mentre in mezzo ci sarà Corona. L'attaccante granata parte da titolare dopo il gol realizzato nell'ultima partita contro il Cagliari, rubando il posto al compagno Ansah. In panchina c'è Ciammaglichella mentre è assente Caccavo.