Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Atalanta: novità Warming titolare

Il Torino Primavera cerca 3 punti contro l'Atalanta nel 33° turno di campionato. In caso di successo contro i nerazzurri, i ragazzi di Coppitelli sarebbero salvi aritmeticamente, e scongiurerebbero quindi il rischio playout. Per raggiungere questo obiettivo il tecnico granata ha deciso di affidarsi ad un tridente offensivo formato da Warming, Akhalaia e Zanetti. Per aiutare la formazione Primavera è stato dunque inserito anche l'esterno danese che fa parte abitualmente del gruppo della prima squadra dove però ha trovato pochissimo spazio per mettersi in mostra. Sarà una partita molto utile anche per lui al fine di trovare minuti preziosi.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

TORINO (4-3-3): Milan; Dellavalle, N'Guessan, Reali, Angori; Garbett, Savini, Gineitis; Warming, Akhalaia, Zanetti. A disposizione: Vismara, Fiorenza, Pagani, Di Marco, Baeten, Ciammaglichella, Polenghi, Wade, Lindkvist, Giorcelli, Caccavo. Allenatore: Coppitelli.

ATALANTA: Dajcar, Del Lungo, Zuccon, Oliveri, Hecko, Chiwisa, Fisic, Omar, Regonesi, Giovane, Bernasconi. A disposizione: Sassi, Ceresoli, Renault, Sidibe, Cisse, Panada, Berto. Allenatore: Brambilla.

