Primavera, Torino-Bologna 2-0: questa squadra non muore mai

Caccavo e Garbett nel finale regalano tre punti a Coppitelli, i granata danno continuità al successo di Firenze

PRIMO TEMPO - Il Bologna sin da subito fa vedere di essere una squadra molto organizzata e nonostante i tanti punti di differenza in classifica la gara è molto equilibrata. Il Torino regge alla pressione alta dei felsinei e prova a colpire sfruttando lo spazio lasciato alle spalle della difesa rossoblù. Più volte, infatti, i granata riescono a sorprendere la retroguardia ospite con lanci lunghi e la migliore occasione arriva al 25', quando Baeten riceve, si accentra e calcia, ma non trova lo specchio. Poco dopo arriva anche il gol del vantaggio del Bologna. Urbanski calcia da fuori area con potenza, Milan respinge e Paananen sul tapin va in gol, ma era fuorigioco e così la partita rimane sullo 0-0. Dieci minuti dopo è ancora il Torino pericoloso. Rosa scambia bene con Stenio che si accentra e calcia. La sua conclusione passa a pochi centimetri dal palo e si spegne sul fondo.

SECONDO TEMPO - In avvio di ripresa cambia leggermente il canovaccio. Il Toro riesce a manovrare di più, con il Bologna che si è abbassato e prova a colpire in contropiede, ma i granata fanno buona guardia. I ragazzi di Coppitelli però faticano ad arrivare alla conclusione, quindi l'allenatore granata è costretto a cambiare. Dentro Ciammaglichella al posto di Lindkvist, Akhalaia per Stenio e Pagani per uno spento Della Valle. La solfa però non cambia. I granata provano a spingere, ma il Bologna con il passare dei minuti si chiude sempre di più. Nel finale Coppitelli prova a giocarsi la carta Caccavo passando al 4-2-4 per provare a sfruttare i cross che il Bologna concede. La scelta si rivela azzeccata, perché nel finale è proprio l'ex Monza a sbloccare la partita. Savini calcia dalla distanza e Caccavo la devia in porta. Il gol mette in crisi il Bologna e i granata raddoppiano immediatamente con Garbett, che tira da fuori area e a Bagn0lini sfugge la palla dalle mani. Nel finale il Toro rischia anche di dilagare con La Marca, che prova il tiro piazzato dal limite, ma prende in pieno la traversa. È l'ultima occasione di un'altra partita al cardiopalma. Il Torino dà continuità al successo di Firenze e si porta a casa tre punti pesantissimi.