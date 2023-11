Primavera, Torino-Bologna 2-0: secondo successo di fila per i granata

Le reti di Dellavalle e Padula regalano il successo al Torino Primavera contro il Bologna: il commento

Irene Nicola Redattore

Servivano conferme al Torino Primavera dopo la vittoria sul Frosinone. Le conferme sono arrivate contro il Bologna, dove i granata si sono imposti per 2-0 trovando il secondo successo consecutivo per la prima volta in stagione. La Primavera di Scurto si porta in vantaggio alla mezzora con Dellavalle, poi controlla la partita dopo il doppio vantaggio di Padula. Nel finale il brivido del rigore per il Bologna, neutralizzato da Abati.

Primavera, Torino-Bologna: le scelte — Per la sfida con il Bologna, Scurto sceglie il 4-4-2- con qualche cambio di formazione rispetto alla sfida con il Frosinone. Difesa confermata in toto, a centrocampo tornano titolari Ciammaglichella come esterno a destra e Njie come laterale sinistro. In attacco il duo Savva-Padula.

Primavera, Torino-Bologna: il primo tempo — Il Toro si fa vedere nei primissimi minuti della partita con un cross da destra per Savva e poi ancora da sinistra con un traversone per il colpo di testa di Ciammaglichella. Il Bologna prova a sfruttare i calci d'angolo per farsi vedere dalle parti di Abati, che però è attento e al quarto d'ora mura il possibile vantaggio felsineo. Dopo una fase a ritmi più bassi, il Toro trova da corner lo spunto vincente al 26'. Dalla Vecchia batte corto per Ruszel, che trova il traversone per capitan Dellavalle, ancora in gol con la specialità della casa, il colpo di testa. Poco dopo Njie rischia di siglare il doppio vantaggio con un'altra incornata, murata sul più bello. Non sempre il Toro è continuo in costruzione, il Bologna riesce anche a prendere campo ma i granata sono attenti e concedono poco, sfruttando invece le incursioni a proprio favore. Si va a riposo sull'1-0 per la squadra di Scurto.

Primavera, Torino-Bologna: il secondo tempo — Torino subito aggressivo a inizio secondo tempo. Il Bologna perde palla in costruzione dopo pochi secondi, Padula recupera palla e tenta la conclusione dal limite, che però finisce alta. Al 54' ancora una volta Torino a un passo dal vantaggio, questa volta con un bel diagonale angolato di Njie che si infrange sul palo. Finalmente al 57' i granata riescono a sfondare e a trovare un meritato doppio vantaggio. L'azione parte da un tacco di Ciammaglichella sulla trequarti per Savva, che si invola e trova un ottimo filtrante per Padula lanciandolo verso la porta. Bagnolini esce, Padula è bravo a spostarsi il pallone sull'esterno per poi batterlo con un diagonale preciso sul secondo palo. È il momento di Savva, che subito dopo fa un'altra serpentina e dà a Dalla Vecchia a rimorchio la palla del possibile del 3-0 dal limite, ma il tiro finisce di poco sull'esterno della rete. Al 78' Scurto fa le prime sostituzioni in vista del finale di gara: fuori Ciammaglichella e Longoni, dentro Longoni e Gabellini. Negli ultimi dieci minuti il Bologna prova a farsi vedere più nel concreto prima con un tiro alto di Cesari e dopo con un tentativo di incursione di Ravaglioli, fermato però prontamente da Rettore e Dellavalle. All'84' tornano gli spauracchi del passato quando viene fischiato ai granata un rigore contro dopo un contatto in area di Antolini. Sul dischetto si presenta Diop, che però si fa ipnotizzare da Abati, bravo anche a neutralizzare la ribattuta di Ravaglioli. Si resta sul 2-0 e il Toro tira un sospiro di sollievo. Per le ultimissime battute Scurto chiama in causa anche Acar e Franzoni al posto di Njie e Savva. I granata controllano bene durante il recupero e portano a casa un'altra vittoria. Dopo il fischio finale la Primavera ha salutato i tifosi e si è radunata in cerchio per caricarsi al termine di un successo che dà fiducia e alimenta le certezze.

Primavera, Torino-Bologna: il tabellino — TORINO-BOLOGNA

Marcatori: 26' Dellavalle (T), 57' Padula (T)

TORINO (4-4-2): Abati; Bianay Balcot, Dellavalle, Rettore, Antolini; Ciammaglichella (78' Longoni), Ruszel, Dalla Vecchia, Njie (87' Acar); Savva (87' Franzoni), Padula (78' Gabellini). A disposizione: Bellocci, Galantai, Perciun, Mendes, Bonadiman, Zaia, Marchioro. Allenatore: Scurto.

BOLOGNA: Bagnolini, Menegazzo (66' Carretti), Hodzic (58' Amey), Cesari (58' Ravaglioli), Rosetti, Svoboda, Diop, Mercier, Baroncioni, Byar, Mangiameli (78' Ebone). A disposizione: Pessina, Gasperini, Ebone, Busato, Schiavoni, Lai, Tonin. Allenatore: Vigiani.

Ammoniti: 36' Rosetti (B), 86' Carretti (B)

