Primavera, Torino-Bologna, le formazioni ufficiali: Ciammaglichella torna titolare

Il Torino scende in campo per il 16° turno per affrontare il Bologna. In questa partita il tecnico granata Giuseppe Scurto ha deciso di affidarsi a Caccavo come unica punta e ai suoi fianchi ci sono Njie e Jurgens. A centrocampo spazio al 2005 Ciammaglichella che torna titolare assieme a Ruszel e l'ex PSG Weidmann. Davanti al portiere Passador vengono schierati Dembele, Dellavalle, Anton e Opoku nella linea difensiva a quattro.