Primavera, Torino contro la Fiorentina nella semifinale scudetto

Sarà la Fiorentina la sfidante del Torino Primavera nella semifinale Scudetto. La Viola di Aquilani infatti ha strappato il pass dopo il 3-3 agguantato nel finale contro la Roma, passando il turno in virtù del miglior posizionamento del girone (terza contro sesta). Torino e Fiorentina si sfideranno per la terza volta in stagione questo martedì 6 giugno alle ore 20.00 presso lo stadio "Ricci" di Sassuolo. Chi avrà la meglio accederà alla finale scudetto contro la vincente di Lecce-Sassuolo. In caso di parità al termine dei tempi regolamenti di Torino-Fiorentina si procederà con due tempi supplementari di 15', non sono previsti invece i calci di rigori. Se dopo i supplementari persistesse ancora la parità passerebbe il turno il Torino, in virtù del miglior posizionamento nel girone (secondo posto) rispetto alla Fiorentina (terza).