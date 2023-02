Primavera, Torino e Roma a confronto: scontro diretto tra big per restare in alto

Il Torino Primavera si prepara al big match contro la Roma: granata più concreti al Piola, ma occhio al rendimento in trasferta dei giallorossi

Irene Nicola

Dalla vetta condivisa allo scontro diretto per riagguantarla. Il Torino Primavera di Scurto si prepara a uno snodo cruciale della propria stagione, il big match contro la Roma. Una partita con cui i granata cercano nuove certezze dopo l'ultima battuta d'arresto, ma soprattutto una partita fondamentale in ottica classifica.

Primavera, a Vercelli arriva la Roma: scontro per la vetta — Nella giornata di domani, domenica 26 febbraio, la Roma si presenterà a Vercelli per il secondo atto della sfida al Torino. Le due formazioni arrivano allo scontro diretto con gli stessi punti in campionato e con lo stesso obiettivo: riavvicinarsi alla vetta. Roma e Torino occupano il quarto e il quinto posto, ferme a quota 36 punti e reduci da un periodo altalenante che ha permesso alle dirette concorrenti di guadagnare terreno. La vetta è però distante appena 3 lunghezze. Far bene per i granata vorrebbe dire alimentare quel percorso che fin qui è stato ampiamente positivo e continuare a guardare in alto. La squadra ha fatto un ottimo lavoro non solo per quanto raccolto in termini di punti, ma anche per i vari giocatori portati all'attenzione di Juric. Uno di loro, Gvidas Gineitis, si mise in mostra all'andata proprio nella gara con la Roma, siglando il gol dell'1-1 finale e iniziando da lì una crescita che lo ha portato poi a esordire tra i grandi a San Siro. Ora il Toro affronterà la Roma senza l'uomo che decise la gara d'andata, ma con altre frecce nel suo arco.

Primavera, Torino tenace in casa ma occhio alla Roma in trasferta — Intanto il "Silvio Piola" di Vercelli non è un campo semplice da espugnare. Lo dimostra un dato, che segnala come il Torino sia la seconda miglior squadra del campionato per rendimento nelle gare casalinghe. Dei 36 punti conquistati dai granata, infatti, ben 23 sono arrivati a Vercelli, 13 invece quelli ottenuti in trasferta. L'ultimo precedente negativo in casa risale all'eliminazione in Coppa Italia contro il Genoa, in campionato i granata sono imbattuti a Vercelli addirittura da inizio ottobre, quando il Toro perse il derby con la Juventus. Occhio però alla Roma, un avversario che per contro ha avuto un rendimento positivo in trasferta. I giallorossi sono la quarta miglior squadra del campionato per risultati ottenuti lontano dalle mura amiche, ma nelle ultime quattro gare fuori casa hanno collezionato solo sconfitte.

Primavera, Scurto contro la Roma per cercare la prima vittoria da ex in granata — Il Toro proverà a infliggere la quinta in una gara che ha un sapore speciale per Giuseppe Scurto. Il tecnico granata si scontrerà infatti con il proprio passato per la seconda volta da quando siede sulla panchina del Torino. Scurto infatti è cresciuto a Roma prima ancora che da allenatore da giocatore, passando per la Primavera giallorossa e arrivando in Serie A. Prima di approdare sotto la Mole allenava proprio l'Under 18 giallorossa, quei 2004 che conosce bene e ritroverà a Vercelli. Al primo scontro da ex Scurto riuscì a strappare un punto, ora mira a migliorare il proprio score. Il tecnico granata in carriera ha battuto la Roma da avversario solo ai tempi della Spal, a gennaio 2021. In quella stagione raccolse 4 punti nel doppio confronto. Lo stesso risultato potrebbe essere raggiunto anche al Torino in caso di successo contro i giallorossi domenica.