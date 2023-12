Primavera, Torino-Empoli 2-1: i granata chiudono l’anno con una vittoria

Il Torino Primavera batte l'Empoli nello scontro diretto per la zona playoff. Decidono le reti di Ciammaglichella e Muntu

Si chiude con una vittoria il 2023 del Torino Primavera. Successo meritato per i granata di Scurto, che dominano gran parte del match e soffrono solo in un finale gestito però con esperienza e maturità. I granata così hanno la meglio nello scontro diretto e si confermano una seria pretendente per le fasi finali. Quinto

Primavera, Torino-Empoli: le scelte — Due le novità nella formazione titolare di Scurto rispetto all'ultima uscita. Tra i pali torna Abati, recuperato dall'infortunio nel riscaldamento di Lazio-Torino di metà novembre; a centrocampo si riprende la maglia da titolare Ruszel, dopo aver scontato la squalifica contro il Verona. Per il resto confermata la difesa in toto con il tandem Mendes-Dellavalle, Bianay Balcot e Antolini terzini. A centrocampo affiancano Ruszel come mezzali Silva e Ciammaglichella. In attacco Njie e Savva al servizio di Franzoni. Nell'Empoli i granata ritrovano due ex: Gaj e Corona.

Primavera, Torino-Empoli: il primo tempo — Dopo appena 46'' il Torino fa tremare l'Empoli, con Savva che viene lasciato libero di involarsi sulla destra e di rientrare per calciare dal limite a giro: traversa piena per il cipriota. Dopo il primo brivido la gara si assesta. I toscani provano a lanciare Corona e Bucancil su cui fanno buona guardia però Dellavalle e Mendes; il Toro calcia ancora in porta con Ruszel, che dalla distanza conclude di poco fuori col destro. Nel complesso la partita la fa squadra di Scurto, che al 15' però deve fare i conti con una tegola pesante. Antolini sente tirare la coscia sinistra e chiede immediatamente il cambio, al suo posto entra Muntu. I granata si riassestano e testano ancora i riflessi di Stubljar con la conclusione di Mendes, sganciatosi dai compiti difensivi. Al 22' il Toro trova finalmente il meritato vantaggio. Savva si libera per vie centrali e apre con un filtrante per Franzoni che dalla trequarti entra in area lottando di fisico con due avversari e mette in mezzo la palla del tap-in di Ciammaglichella, alla settima rete stagionale. I granata, galvanizzati dal vantaggio, mettono il turbo e vanno a un passo dal 2-0 nel giro di un paio di minuti con Njie, che si fa murare nell'uno contro uno con Stubljar, e con il colpo di testa di Ciammaglichella, terminato di poco alto. L'Empoli prova a riordinare le idee, ma non va oltre un possesso palla sterile. La prima vera occasione dei toscani arriva al 41' con un contropiede lampo sulla sinistra, per fortuna dei granata però Bucancil, riuscito in quest'occasione a prendere il tempo in velocità a Bianay Balcot e Mendes, ma poi sbaglia il tap-in clamorosamente. Nel finale però arriva la doccia fredda. Corner per l'Empoli, di testa Indragoli fa l'1-1.

Primavera, Torino-Empoli: il secondo tempo — Alla ripresa il Toro si lancia subito in avanti alla ricerca di un nuovo vantaggio. Al 48' Franzoni cade in area dopo un contrasto e reclama, per il direttore di gara però non c'è contrasto ma simulazione e l'attaccante granata viene ammonito. Poco dopo arriva la prima occasione della ripresa per la squadra di Scurto. Muntu si lancia per vie centrali e scambia sulla trequarti con Ciammaglichella, che a sua volta apre per Franzoni: diagonale destro per l'ex Spal, si allunga bene Stubljar. Al 64' il Toro trova un varco nell'Empoli e ne approfitta. Ripartenza in velocità dei granata, con Muntu che sfreccia sulla sinistra e batte Stubljar con un diagonale rasoterra sul secondo palo. 2-1 per la Primavera granata. Al 69' Scurto fa tre cambi: fuori Bianay Balcot, Silva e Ciammaglichella; dentro Marchioro, Dalla Vecchia e Dell'Aquila. L'Empoli torna a farsi vedere e al 74' ha un'occasione clamorosa per pareggiare i conti con Boni all'altezza del dischetto e libero da marcature: Abati è miracoloso, resta in piedi fino all'ultimo e gli sbarra la strada. Dopo il rischio subito, il Toro tentenna e soffre per la prima volta nella partita in un finale di contenimento. Per gli ultimi minuti Scurto cambia anche il vertice offensivo, fuori Franzoni e dentro Gabellini. L'Empoli pressa i granata, costretti a un'attenta prova difensiva. Qui viene fuori la maturità della Primavera granata, che si adatta al nuovo volto della partita e gestisce il finale compattandosi. E alla fine arriva anche la vittoria, meritata per un Toro che ha saputo dominare e soffrire, portando a casa il sesto risultato utile consecutivo.

Primavera, Torino-Empoli: il tabellino — TORINO-EMPOLI 2-1

Marcatori: 22' Ciammaglichella (T), 43' Indragoli (E), 64' Muntu (T)

TORINO (4-3-3): Abati; Bianay Balcot (69' Marchioro), Dellavalle, Mendes, Antolini (16' Muntu); Silva (69' Dalla Vecchia), Ruszel, Ciammaglichella (69' Dell'Aquila); Savva, Franzoni (83' Gabellini), Njie. A disposizione: Bellocci, Rettore, Acar, Perciun, Longoni, Keita. Allenatore: Scurto

EMPOLI: Stubljar, Gaj (46' Kaczmarski), Bacci (82' Popov), Barsi, Corona, Boli, Indragoli, Mannelli, Vallarelli, Bucancil (71' Sodero), El Biache. A disposizione: Seghetti, Majdandzic, Stoyanov, Falcusan, Stassin, Vacciardi, Bonassi, Fini. Allenatore: Birindelli.

Ammoniti: 28' Gaj (E), 42' Mendes (T), 48' Franzoni (T), 57' Mannelli (E), 85' Popov (E)

