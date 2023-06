Primavera, Torino-Fiorentina 0-1: finisce in semifinale il sogno dei granata

Il Torino è la prima squadra ad affacciarsi in attacco. I granata si portano dalle parti di Martinelli con una punizione conquistata da Njie e battuta da Ruiz, la palla sembrava andare verso l'angolo in realtà N'Guessan la tiene viva e Gineitis approfitta di un rimpallo per tentare un diagonale mancino. La Viola è meno incisiva, ma punta tutto sulla velocità di Sene. Il primo quarto d'ora del match resta comunque equilibrato, anche se i granata scontano la prima ammonizione rimediata da Weidmann. A metà frazione si accende la gara. Al 25' Dembelé si invola per via centrali in progressione e viene fermato da Gentile, ammonito. Ne deriva una punizione dalla trequarti per i granata, con la Viola che lamenta un colpo di Dellavalle in area sul volto di un difensore viola. Nulla di fatto per il direttore di gara Calzavara, chiamato di nuovo in causa poco dopo quando Savva fa partire una bella azione corale granata con Caccavo che lancia Gineitis di tacco davanti alla porta. L'8 granata cade in area dopo un duello spalla a spalla con Kayode quando era a due passi da Martinelli, il contatto c'è ma per Calzavara l'entità non è rilevante e quindi non c'è rigore, nonostante le proteste. L'episodio scuote il Toro che subisce un immediato ribaltamento di fronte da parte della Fiorentina. La Viola conquista un corner che si rivela fatale: al 31' sbuca Kayode che trova un angolo imprendibile per Passador. Gli animi ormai sono accesissimi e a ogni contatto è scintilla. Si va a riposo con la Fiorentina in vantaggio.

Primavera, Torino-Fiorentina: il secondo tempo

Alla ripresa Scurto si gioca subito il primo cambio facendo subentrare Dell'Aquila a Caccavo e passa così al 4-4-2. Il Torino si spinge subito in avanti, cercando il gol che rimetterebbe in equilibrio il match. Il più attivo è Njie, che al 53' trova dall'altezza della bandierina un insidioso tiro che va sul primo palo di Martinelli. I granata lamentano un tocco di mano di Krastev, che pare dubbio ma in ogni caso non viene assegnato. L'assalto continua, con Dell'Aquila che tenta un mancino dal limite, terminato alto. La Fiorentina ad ogni modo non si adagia sul vantaggio e quando può tiene il possesso per prendere metri importanti. Al 60' dentro tra i granata anche Corona, al posto di Weidmann. L'attaccante si incunea subito in area e c'è un altro tocco di mano in area. Rispetto al precedente questo pare netto, ma non viene ravvisato. Poi la Fiorentina si affaccia dalle parti di Passador, con Capasso che si mette in proprio dal limite ma trova la buona respinta del portiere granata. Al 67' arriva anche il terzo cambio per il Torino: dentro Ciammaglichella e fuori Savva. La squadra di Scurto subisce però un momento di flessione dopo aver speso molto e perde metri importanti. Al 75' finalmente i granata tornano a bussare alla porta di Martinelli con Gineitis che si mette in proprio e dal limite sorprende Martinelli. Il portiere viola risponde, ma il pallone carambola davanti a lui e per poco Ciammaglichella non arriva sul tap-in. Negli ultimi dieci minuti Scurto si gioca il tutto per tutto, dando spazio anche a Ruszel per Ruiz e ad Ansah per Antolini. Ai granata serverebbe un pareggio per portare ai supplementari la semifinale. Il Torino prova a spingere, ma in modo confusionario e trova invece una Fiorentina attenta. I minuti di recupero per cercare un disperato assalto sono 6', con la Viola che chiude in 10 uomini per l'espulsione netta di Biagetti. Su un colpo al volo di Ansah in girata si spengono le speranze dei granata, in dieci a pochi secondi dal triplice fischio per il rosso a Corona. Finisce 0-1, in finale va la Fiorentina.