Primavera, Torino-Fiorentina 2-1: i granata soffrono e vincono

Il big match contro la Fiorentina premia il Torino di Scurto: decidono Gineitis e Caccavo

Irene Nicola

La Primavera granata ottiene una vittoria di prestigio con la Fiorentina per 2-1 e si lancia in campionato con il terzo successo consecutivo. I granata di Scurto soffrono contro la Viola in una gara combattuta e aperta fino all'ultimo, ma alla fine conquistano i tre punti. A decidere la gara sono le reti di Gineitis e Caccavo dal dischetto.

Primavera, Torino-Fiorentina: le scelte — Scurto conferma il 4-3-1-2 per il big match contro la Fiorentina. In difesa non c'è N'Guessan, aggregato alla Prima squadra per la trasferta di Roma. Spazio allora alla coppia Anton-Dellavalle, con i soliti Dembele e Antolini sulle corsie. Il centrocampo a tre si ridisegna con Gineitis, Ruszel e Weidmann. Sulla trequarti Dell'Aquila, dietro alle punte Jurgens e Caccavo.

Primavera, Torino-Fiorentina: il primo tempo — In avvio il Torino si fa vedere al primo corner conquistato, quando Anton aggancia in mezzo all'area e scarica per Caccavo, che calcia di poco alto. Poi inizia una lunga fase di studio, i granata sono padroni del possesso palla, la Fiorentina tenta invece un paio di imbucate, ma senza mai impensierire Passador. Al 15' Caccavo ha la meglio in un contrasto aereo al limite dell'area, Jurgens si inserisce in mezzo all'area e viene atterrato da Kayode. Il direttore di gara non ha dubbi e assegna il rigore, ammonendo il difensore viola. Sul dischetto va Gineitis, che spiazza Martinelli e sigla l'1-0 granata. La gioia per il vantaggio dura poco, al 18' infatti la Viola guadagna una punizione all'altezza della trequarti: Amatucci pennella per capitan Krastev, che indisturbato sigla di testa l'1-1. Il pareggio dà morale alla Viola, che prende campo e tiene in mano il pallino del gioco, ma impegna Passador solo con un tiro centrale di Berti. L'occasione più ghiotta spetta però al Torino, quando al 39' Jurgens riesce a lanciare Caccavo, che però non riesce a incrociare sul secondo palo trovando la risposta di Martinelli. I granata tornano a spingere e conquistano al 44' con Caccavo il secondo rigore della partita. Questa volta si presenta proprio Caccavo, che calcia alla destra di Martinelli e timbra il 2-1.

Primavera, Torino-Fiorentina: il secondo tempo — Nella ripresa la Viola è subito aggressiva, con Di Stefano che si invola ma viene chiuso da un puntuale intervento di Anton. La risposta granata con Dell'Aquila è una conclusione centrale di facile presa per Martinelli. La Fiorentina è più ordinata in costruzione e propositiva in attacco, con Berti che si incarica delle offensive viola. Il Torino invece fatica a farsi vedere in avanti, salvo una spizzata e un'altra conclusione a botta sicura di Jurgens al quarto d'ora. A metà tempo continua a crescere la Viola, mentre arrancano i granata e così Capasso trova lo spazio per calciare a botta sicura dal limite, trovando la risposta in tuffo di Passador. Gli animi si scaldano quando Caccavo rimane a terra dopo un contrasto, la Fiorentina continua a giocare, il nove granata si rialza per spazzare il pallone e Kayode lo trattiene. Nessun giallo in questa occasione, ma quando si riparte l'arbitro fa ripetere la rimessa a Kayode, proteste del difensore viola che era già ammonito e viene così espulso al 73'. Nonostante l'inferiorità numerica, la Fiorentina continua a fare la partita. Allora Scurto si gioca il primo e unico cambio della gara facendo uscire Caccavo per far posto a Njie. I granata hanno due buone chance nei minuti finali, con Weidmann prima, murato da Martinelli, e Dembele sulla ribattuta che però calcia altissimo. I 4' di recupero sono di sofferenza, ma i granata riescono a resistere alle imbucate della Viola e strappano tre punti d'oro nel big match.

Primavera, Torino-Fiorentina: il tabellino — TORINO-FIORENTINA 2-1

Marcatori: 16' rig. Gineitis (T), 18' Krastev (F), 44' rig. Caccavo (T)

TORINO (4-3-1-2): Passador; Dembele, Dellavalle, Anton, Antolini; Gineitis, Ruszel, Weidmann; Dell’Aquila, Caccavo (79' Njie), Jurgens. A disposizione: Hennaux, Bellocci, Gaj, Wade, Rettore, D'Agostino, Ansah, Corona, Ciammaglichella, Silva, Savva, Ruiz, Opoku. Allenatore: Scurto

FIORENTINA (4-3-2-1): Martinelli; Kayode, Lucchesi, Krastev, Favasuli (90' Vitolo); Berti (81' Biagetti), Amatucci (90' Denes), Falconi; Vigiani (65' Capasso), Nardi (65' Gori); Distefano. A disposizione: Tognetti, Vannucchi, Elia, Presta, Atzeni, Commuzzo, Pitti, Maggini, Allenatore: Aquilani

Ammoniti: 15' Kayode (F), 32' Ruszel (T), 44' Caccavo (T), 53' Jurgens (T), 78' Krastev (F), 81' Antolini (T), 87' Njie (T)

Espulsi: 73' Kayode (F)