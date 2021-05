Primavera, le pagelle di Torino-Genoa 1-1: Karamoko valore aggiunto, bene Savini

Il francese sbaglia il rigore e poi segna sulla respinta. I 2003 hanno entusiasmo e voglia di fare

Alberto Giulini

Solo un punto per la Primavera granata, che a Volpiano non riesce ad andare oltre l'1-1 contro il Genoa. Di Karamoko il pareggio granata, in risposta alla rete di Maglione arrivata in avvio di gara.

SAVA 6: Un'uscita alta in chiusura di primo tempo e una buona risposta nella ripresa, per il resto non è particolarmente impegnato.

TODISCO 6,5: Si fa vedere con continuità in avanti, supportando le azioni di Lovaglio. Dietro è attento e bada al sodo senza troppi fronzoli.

SPINA 6: Bene in copertura, più in difficoltà con il pallone tra i piedi per impostare. Ma nel complesso se la cava senza troppe difficoltà.

CELESIA 6: Capitano di giornata, chiude con personalità tenendo alta la linea difensiva. Nel finale esce per infortunio dopo un brutto intervento di Gjini. Poco prima di era fatto infilare troppo facilmente da Boli (dall'84' NAGY sv)

FOSCHI 6: Per l'assenza di Greco si piazza sulla sinistra, in una posizione non sua. Qualche imprecisione, ma se la cava facendo l'essenziale in chiusura. Rischia nel finale quando Boli passa con troppa facilità.

LOVAGLIO 6,5: Ci prova con personalità, non ha paura di puntare l'uomo per creare superiorità. Nel primo tempo tutte le iniziative del Toro passano dalle sue parti (dal 25' VIANNI 6: si piazza sull'esterno, prova a creare qualche grattacapo nel finale).

SAVINI 6,5: Un motorino in mezzo al campo, bravo a recuperare il possesso e far ripartire l'azione. Lotta senza mollare fino all'ultimo secondo.

KRYEZIU 6: Fa girare palla in mezzo al campo giocando con tutti e due i piedi. Mette ordine senza azzardare la giocata (dall'84' CONTINELLA sv).

LA MARCA 6,5: Ha subito una buona occasione per pareggiare, calcia addosso ad Agostino. Gioca il pallone con personalità, creando buone occasioni nella ripresa (dal 30' CIAMMAGLICHELLA 6: tre anni più piccolo dei compagni, gioca senza paura in un finale concitato).

KARAMOKO 7: Si fa subito ammonire in avvio di gara. In avanti è bravo a legare centrocampo e attacco ed è sempre pericoloso con le spizzate a centro area. Fortunato in occasione del pareggio: sbaglia il rigore, insacca sulla ribattuta. È comunque il valore aggiunto di questa squadra, sa sempre che cosa fare e lo fa bene.

CANCELLO 6,5: Fa la lotta in mezzo ai giganteschi centrali del Genoa, in avvio di ripresa è bravo a conquistare il rigore del pareggio. Nel finale è Agostino a dire no alla palla che avrebbe potuto regalare il vantaggio.

All. COPPITELLI 6,5: Il gol subito in avvio è una doccia ghiacciata per i granata, che nel primo tempo fanno la partita senza trovare quello che sarebbe stato il meritato pareggio. Nel complesso è un pareggio che sta stretto: ai punti, pur senza creare occasioni pulitissime, avrebbe meritato il Toro.