Primavera, Torino in cerca di riscatto contro il Verona dopo il ko nel derby

Dopo la sconfitta bruciante nel derby, la Primavera del Torino è chiamata al riscatto. C'è da riprendere un percorso che, fino alla battuta d'arresto contro la Juventus, era stato praticamente perfetto. Le scorie del derby potrebbero farsi sentire, ma la trasferta di Verona deve essere l'occasione per eliminarle definitivamente. I granata sono attesi domani - venerdi 7 ottobre, alle ore 16 - in casa dell'Hellas, per una sfida che può presentare delle insidie.

La voglia di rivalsa accomuna sia Torino che Verona. Entrambe arrivano al confronto con qualcosa da dimostrare, per quanto la situazione di classifica delle due contendenti sia molto diversa al momento. I granata sono scivolati al quarto posto, ma hanno raccolto 13 punti fin qui e distano una lunghezza dalla vetta; gli scaligeri invece contano 4 punti all'attivo e sono attualmente al tredicesimo posto. Il Verona arriva da un periodo difficile, con risultati negativi (2 sconfitte e 3 pareggi nelle ultime 5 gare) ed è quindi obbligato a invertire la rotta al più presto. Ciò può rappresentare un ostacolo per il Toro, che spesso sul campo dell'Hellas ha trovato la via dei tre punti (lo fece l'anno scorso, ad esempio) ma che potrebbe trovarsi contro un avversario particolarmente agguerrito. Le motivazioni d'altro canto non mancano nemmeno alla squadra di Scurto, desiderosa di mettersi alle spalle gli errori commessi nel derby e di riprendere la corsa per le zone più alte della classifica, evitando ulteriori intoppi. Il Torino, infine, andrà a Verona con un diffidato, Scurto. Il tecnico granata dovrà stare attento a non ricevere sanzioni per evitare di dover seguire la squadra dalla tribuna contro il Napoli nel prossimo turno.