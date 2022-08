Primavera, Torino-Inter 1-0: la decide Ansah. Battuti i campioni d’Italia

La squadra di Scurto vince con la rete del ghanese e tiene la vetta del campionato rimanendo a punteggio pieno: è la terza vittoria di fila dei granata

Roberto Ugliono

La Primavera del Torino vince ancora - la terza consecutiva - e questa volta supera l'Inter campione d'Italia in carica per la categoria. Decisiva la terza rete di Herbert Ansah nel primo tempo. Una partita difficile e complicata, molto intensa. Una partita vinta dalla squadra che al netto di tutto ha saputo sfruttare al meglio le palle gol a sua disposizione.

Primavera, Torino-Inter: le scelte

Per dieci undicesimi Giuseppe Scurto conferma la formazione che ha vinto le prime due partite della stagione contro Cagliari e Atalanta. L'unica novità è la presenza di Jurgens dal primo minuto, che fa quindi l'esordio da titolare con il Torino contro la squadra da cui è arrivato poche settimane fa. Anche il modulo rappresenta una novità. Con Dellavalle sulla sinistra più bloccato e Dembele sulla destra libero di spingere, il Toro è il solito 4-3-1-2 in fase di non possesso e un 3-4-1-2 in quella di possesso. Una soluzione per sfruttare di più la gamba di Dembele.

Primavera, Torino-Inter: il commento

La partita inizia subito con grande intensità da entrambe le parti. Non solo come corsa, ma anche come contrasti. Non è un caso che il primo cartellino arrivi al 4' e al 12' il secondo. Nessuna conclusione però fino al 14' quando alla prima palla buona il Toro passa in vantaggio. Dalla sinistra crossa Jurgens, ma la sfera sfila e arriva dall'altra parte del campo dove Dembelé mette morbido il controcross per Ansah, che di testa deposita in rete. Terza rete in tre partite per l'attaccante ghanese. Dal vantaggio granata l'Inter inizia a spingere sempre di più. Dal 30' in poi la squadra allenata di Chivu prende sempre più fiducia e inizia a creare con continuità. Al 38' Carboni calcia benissimo dalla distanza e Passador in volo dice di no. Un minuto dopo è ancora il portiere ex Pordenone a rendersi protagonista con un doppio super intervento. Prima respinge la conclusione di Iliev e poi blocca a terra quella di Kamaté. Spavento enorme per il Toro, che prova a colpire in contropiede ma non trova le giuste giocate, merito anche di un Inter ben coperto e compatto.

I ritmi della partita non cambiano neanche in avvio di ripresa. L'Inter prova a fare la gara, i granata tengono un'intensità elevata. La prima palla buona è per il Toro con Gineitis che con una serie di dirbling fuori area crea superiorità per i granata e imbuca per Vaiarelli, il quale però tutto solo davanti a Botis si fa ipnotizzare e non trova la rete. Intorno al 60' la partita si accende. Dembele semina il panico sulla destra, appoggia per Gineitis che poi allarga per Vaiarelli. Il 18 granata premia la sovrapposizione di Dellavalle, ma il suo cross non è preciso anche se passa pochi centimetri sopra la traversa. Sul capovolgimento di fronte è l'Inter pericolosa, ma è bravo Passador a rimediare dopo una respinta troppo corta. Poco dopo Scurto si gioca la carta Dell'Aquila e il talentino ex Spal è subito pericoloso con una conclusione dalla distanza. Poi da quel momento la partita diventa quasi un monologo Inter con i granata che provano a colpire in contropiede senza però riuscire a rendersi a tutti gli effetti pericolosi. Nel finale l'Inter si fa vedere più volte dalle parti di Passador, ma senza creare vere e proprie palle gol. La vera protagonista della partita è la stanchezza delle due squadre. Un fattore che va a favore del Torino, che così vince 1-0 contro l'Inter e ottiene la terza vittoria consecutiva in questo avvio di campionato.

Primavera, Torino-Inter: il tabellino

Torino-Inter

Marcatori: 14' Ansah (T)

Torino (4-3-1-2): Passador, Dellavalle, Nguessan, Anton, Dembele; Antolini (46' D'Agostino), Ruszel, Gineitis; Weidmann (46' Vaiarelli); Ansah (62' Caccavo), Jurgens (73' Dell'Aquila). All.: Scurto. A disposizione: Hennaux, Brezzo; Gaj, Rettore, D’Agostino, Caccavo, Dell’Aquila, Corona, Vaiarelli, Dalla Vecchia, Savva, Bura, Nije.

Inter: Botis, Zanotti, Guercio, Fontanarosa, Perin; Martini (46' Di Maggio), Andersen, Kamate (80' Sarr); Carboni, Iliev (46' Owusu), Esposito (69' Curatolo). All.: Chivu. A disposizione: Calligaris, Basti; Aleksandar Stankovic, Grygar, Stabile, Di Maggio, Sarr, Curatolo, Biral, Dervishi, Stante, Owusu, Di Pentima, Pelamatti.

Ammoniti: 4' Kamate (I); 12' Weidmann (T); 70' Andersen (I), 88' D'Agostino (T), 90+2' Passador (T), 90+4' Gineitis (T)