Primavera, Torino-Inter le formazioni ufficiali: Dellavalle e Casali titolari

Tutto pronto: sabato 27 gennaio alle ore 13 a Orbassano: l'Inter capolista vuole difendere la vetta dagli assalti, il Torino è la prima tra le inseguitrici e cerca una vittoria per portarsi a ridosso dei nerazzurri. I granata al momento sono a -4 dal primo posto e vanno in cerca del nono risultato utile consecutivo. La formazione dei piemontesi non era sicuramente facile da prevedere, oltre agli assenti per infortunio, Savva, Njie, Ciammaglichella, Muntu e Bianay Balcot ieri hanno fatto parte della spedizione in Sardegna con la Prima Squadra. Ma Scurto ha deciso di mandare subito in campo, nonostante le fatiche della trasferta a Cagliari, Muntu, Njie e Ciammaglichella. Inoltre, il tecnico ha schierato Dellavalle titolare dopo il rientro dall'infortunio e fa esordire subito da titolare il neoacquisto Casali, prelevato dal Cagliari. Di seguito le formazioni ufficiali.