Primavera, Torino-Juventus 1-3: ai bianconeri la finale per il 3°/4° posto

I granata chiudono al quarto posto il Trofeo Mamma e Papà Cairo

Irene Nicola

Il derby della Mole e il terzo posto del Trofeo Memorial Mamma e Papà Cairo vanno alla Juventus, vittoriosa a Quattordio per 3-1. Il Torino di Scurto paga un avvio pesante, con i bianconeri in vantaggio di due gol dopo 10'. Poi i granata accorciano le distanze con Savva, ma non riescono a riaprire la gara. Il Torino chiude così al quarto e ultimo posto l'appuntamento estivo con il trofeo dedicato ai genitori del presidente granata Urbano Cairo.

Torino-Juventus: le scelte di Scurto per il derby

Rispetto alla semifinale con il Milan, sono tante le novità nell'undici scelto da Scurto per il derby. Tra le conferme c'è Brezzo in porta e Opoku nel ruolo di terzino sinistro, il resto della difesa è inedito con la coppia Bura-Rettore centrali a Gaj a destra. A centrocampo si rivede Weidmann mezzala a destra, affiancato da Ruszel come centrale e Dalla Vecchia come mezzala sinistra. Inedito il trio offensivo: Ansah fa la prima punta, ali Savva e Njie.

Torino-Juventus, il primo tempo

Avvio bruciante per il Torino, chiamato a fare i conti con una Juventus cinica sin da subito. Se la prima imbucata porta la firma di Ansah, sono infatti poi i bianconeri ad alzare il ritmo. Yildiz sfrutta bene la prima occasione dei suoi, scappando via alla linea dei difensori granata e trovando il vantaggio con un tiro sporco su cui Brezzo arriva, senza riuscire a evitare però l'1-o bianconero. Ancora più lampo il raddoppio della Juventus al 9', con Mbangula che si invola e trova il gol del 2-0. Il Torino diventa più incisivo nell'ultimo quarto d'ora della prima frazione, sfruttando i traversoni di Gaj da destra e un generoso Ansah. Nel frattempo la Juventus centra la traversa di Strudonck. L'occasione migliore dei granata arriva allo scadere, bello lo scambio in area tra Weidmann e Njie, con l'ultimo che va al tiro trovando la pronta risposta di Daffara.

Torino-Juventus, il secondo tempo

Nella ripresa subito nella mischia Dembele, provato a differenza del solito sulla fascia sinistra al posto di Opoku. Poco dopo tocca anche ad Azizi, chiamato a prendere il posto di Dalla Vecchia. A mezzora dallo scadere, si vede un Toro più propositivo in fase offensiva: ci prova Weidmann dalla distanza, mura ancora Daffara. Ancora più clamoroso lo scambio tra Ansah e Njie, con il secondo in vantaggio rispetto alla difesa bianconera ma impreciso nel diagonale troppo strozzato, finito largo. Per il finale, forze fresche con Gineitis e Marchioro al posto di Weidmann e Njie. Il gol che accorcia le distanze arriva però al 64' e riaccende le speranze dei granata. A siglarlo è Savva, che trova il tap-in vincente. La Juve cerca subito di ristabilire i conti, ma Brezzo si allunga de evita il gol. Per cercare di recuperare lo svantaggio, il Toro si deve inevitabilmente scoprire. La Juventus ne approfitta e trova in contropiede il 3-1 con Anghelé. Nel finale un paio di squilli granata, ma non abbastanza per riaprire i giochi. Il derby della Mole va alla Juventus, che conquista il terzo posto.

Torino-Juventus, il tabellino

TORINO -JUVENTUS 1-3

Marcatori: 6' Yildiz (J), 9' Mbangula (J), 64' Savva (T), 74' Anghelé (J)

TORINO (4-3-3): Brezzo; Gaj, Rettore, Bura (79' Pasquino), Opoku (46' Dembele); Weidmann (63' Gineitis), Ruszel, Dalla Vecchia (56' Azizi); Savva (79' Capac), Ansah, Njie (63' Marchioro). A disposizione: Pietroluongo, Dembele, Maset, Pertinhes, Bonelli, D'Agostino, Hennaux, Ceschin. Allenatore: Scurto

JUVENTUS: Daffara, Valdesi, Domanico, Citi, Rouhi; Ripani, Nonge, Mbangula; Strudonck, Turco Yildiz. A disposizione: Scaglia, Vinarick, Dellavalle, Doratiotto, Maressa, Hasa, Turco, Firman, Vacca, Morleo, Anghelé, Ledonne, Florea, Moruzzi. Allenatore: Montero