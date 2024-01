Primavera, Torino-Juventus 2-0: il derby è granata. Franzoni l’eroe!

Scurto conferma il 4-3-3 per il derby. In porta c'è Abati. In difesa la sorpresa riguarda la fascia sinistra, con Muntu titolare ad affiancare Bianay Balcot; riproposta la coppia di centrali Dellavalle-Mendes. Ruszel dirige le operazioni a centrocampo, completano il reparto le mezzali Silva e Ciammaglichella. In attacco Savva e Njie si muovono alle spalle di Gabellini, preferito a Franzoni.

Primavera, Torino-Juventus: il primo tempo

Primi minuti di battaglia nel derby. I granata partono aggredendo il campo, conquistando prima una punizione con Njie e poi un corner su cui Mendes e Gabellini non riescono a impattare. La Juventus risponde con l'iniziativa di Florea, Abati si allunga e devia il pallone, rimesso in gioco da Dellavalle. Il primo vero scossone del match arriva al 15' quando la Juventus va a un passo dal vantaggio con Pugno, la traversa scheggiata salva il Toro. Subito dopo arriva la reazione dei granata, che passa da una discesa rapida sulla corsia mancina: Gabellini si allarga e mette in mezzo all'area una palla pericolosa, Savva ci arriva ma viene murato da un attento Fuscaldo e sulla ribattuta in scivolata spara alto da due passi. Granata e bianconeri si alternano nei tentativi di manovra, a salire con maggior continuità è comunque il Toro che però paga le troppe imprecisioni dalla trequarti in su. La Primavera granata torna a bussare concretamente alla porta della Juventus alla mezzora con la punizione calciata da Ruszel che trova la testa di Njie, pallone di poco alto sopra la traversa. I bianconeri si coprono e attendono l'occasione per ripartire, dimostrandosi insidiosi sui piazzati con Pugno che di testa non riesce comunque a sorprendere Abati sul suo palo. Il finale di frazione non regala grandi emozioni né da una parte né dall'altra, dando qualche brivido solo sugli sviluppi da calcio di punizione. L'eccezione è il contropiede granata con Gabellini a far da sponda e Ciammaglichella che da posizione defilata non trova per questione di centimetri lo specchio della porta. Si va a riposo sullo 0-0, gara in equilibrio.