Primavera, Torino-Juventus 3-4: i granata incassano una rimonta che brucia

Il Torino perde un derby già vinto: dopo essere andati sul 3-1, i torelli vanno sul 3-4. Grande delusione per questa clamorosa rimonta

Roberto Ugliono

La Primavera del Torino getta alle ortiche il derby della Mole. Dopo un primo tempo finito 3-1 per i granata a vincere alla fine è la Juventus per 4-3. Grande rimonta dai bianconeri nella ripresa, durante la quale i granata perdono dalle mani un derby praticamente vinto. Nel primo tempo, infatti, molto meglio la squadra di Scurto, che nei secondi 45 minuti si fa sfuggire dalle mani una vittoria che - per quanto visto all'inizio - sarebbe stata meritatissima.

Primavera, Torino-Juventus: le scelte

La notizia più importante in casa Toro riguarda l'esordio da titolare di Dell'Aquila, che per la prima volta da quando è arrivato gioca dal primo minuto pur non essendo nelle migliori condizioni. L'altra novità riguarda Anton, che parte dalla panchina. In difesa ci sono Dembele e Antolini terzini, mentre centrali N'Guessan e Dellavalle. In mezzo insieme a Ruszel giocano Weidman e Gineitis. tridente offensivo invece composto da Dell'Aquila e Jurgens esterni, mentre la prima punta è Caccavo.

Primavera, Torino-Juventus: il commento

Il Toro parte bene, aspettando la Juventus facendo densità sotto la linea della palla e mettendo in difficoltà la fase offensiva bianconera. Così la prima occasione è per i granata di Scurto con Jurgens, che calcia da posizione defilata e Daffara respinge con qualche difficoltà. Il modo di interpretare la partita mette spesso in difficoltà la squadra di Montero, merito anche della bravura dei granata di riuscire spesso ad anticipare i bianconeri. Al 9' proprio da una situazione del genere il Toro passa in vantaggio. Dopo un recupero palla sulla trequarti, la sfera arriva sulla destra dove Dell'Aquila serve Dembelé che mette in mezzo dove Caccavo anticipa di netto Dellavalle e timbra il gol del vantaggio. Una rete che dà ancora più morale ai ragazzi di Scurto che poco dopo sfiorano il gol due volte nel giro di pochi secondi. Prima Jurgens manda in profondità Antolini, che calcia in ritardo e Daffara in uscita manda in corner; poi dall'angolo conseguente Gineitis di testa sfiora il palo. La risposta della Juventus è immediata con Hasa, che ci prova dalla distanza e trova l'ottima risposta di Passador. Al 21' il Toro poi raddoppia. Ancora una volta i granata ripartono dopo aver recuperato palla questa volta con Dell'Aquila, che è bravo a servire centralmente Gineitis. Il lituano poi serve in profondità Jurgens che tiene botta e insacca. La partita si riapre poco dopo, perché da un cross dalla sinistra di Mancini N'Guessan prova ad anticipare tutti, ma devia la palla nella propria porta. I granata, però, vogliono vincere il derby a tutti i costi e neanche un minuto dopo il Toro si porta sul 3-1. Ruszel lancia perfettamente in profondità per Jurgens, che protegge palla e rientra sul destro disegnando poi una parabola imprendibile per Daffara. Tiro a giro vincente e granata nuovamente con un doppio vantaggio. Nel finale di primo tempo la Juve va vicina al gol. Turco viene imbeccato a tu per tu con Passador, che è bravissimo a mano aperta nel respingere il tiro e i granata così si salvano. È l'ultimo atto di un primo tempo ottimo da parte dei granata.

In avvio di ripresa Montero prova ad alzare il livello tecnico inserendo Nonge per Doratiotto e la scelta lo premia, perché in avvio di ripresa i bianconeri sembrano più in palla. Allora al 57' Scurto corre ai ripari dando più solidità al centrocampo granata inserendo Ciammaglichella per Caccavo. I rischi più grossi i granata però li prendono in uscita, perché i ragazzi di Scurto provano sempre a tenere la sfera e a palleggiare, ma la Juventus alza bene la pressione e mette in difficoltà il Toro. La prima vera palla gol del secondo tempo è comunque per i granata. Dell'Aquila manda a campo aperto Jurgens, che resiste alla pressione di Lorenzo Dellavalle e a tu per tu con Daffara trova il palo. Gol sbagliato, gol subito. Poco dopo la Juventus riapre la partita con Yildiz che deposita in rete un tap in facile. Nonostante le difficoltà, i granata sfiorano ancora una volta il gol intorno al 75', quando Dell'Aquila ruba palla al Dellavalle della Juventus e al posto di puntare la porta cerca uno scavetto da fuori area per sorprendere Daffara e non trova la porta. Sul ribaltamento di fronte la Juventus pareggia i conti. Dembele fa fallo su Turco e dal dischetto si presenta Huijsen portando i bianconeri in parità. La partita così cambia. La Juventus spinge e tanto, così all'81' arriva anche il sorpasso bianconero. Su una punizione dalla sinistra Dembelé manca l'intervento di testa e Ciammaglichella si perde l'inserimento di Yildiz che di testa deposita in rete per il 4-3. Una doccia fredda enorme per i granata che avevano finito il primo tempo con un meritato doppio vantaggio e nel finale di gara si ritrovano a rincorrere. Negli ultimi minuti il Toro si fa vedere con insistenza in avanti senza rendersi veramente pericoloso. Rimane un dubbio su un possibile rigore, con D'Agostino scalciato in area, ma per Maggio non c'è il rigore. La Juventus alla fine vince e supera in classifica il Toro, che si fa sfuggire dalle mani il derby e la possibilità di allungare.

Primavera, Torino-Juventus: il tabellino

TORINO-JUVENTUS 3-4

Marcatori: 9' Caccavo (T); 21' Jurgens (T); 29' aut. N'Guessan (J); 30' Jurgens (T), 68' Yildiz (J), 73' Huijsen (J), 81' Yildiz (J)

Torino (4-3-1-2): Passador; Dembele, A. Dellavalle, Nguessan, Antolini; Gineitis, Ruszel (85' Corona), Weidman (73' D'Agostino); Dell’Aquila (85' Njie); Caccavo (57' Ciammaglichella), Jurgens (73' Jurgens). A disposizione: Henneaux, Brezzo, Gaj, Wade, Anton, Rettore, D'Agostino, Ansah, Corona, Ciammaglichella, Savva, Ruiz, Njie. All. Scurto

Juventus (4-4-2): Daffara; Rouhi, Huijsen, L. Dellavalle, Turco; Mbangula (57' Galante), Ripani, Doratiotto (46' Nonge), Hasa; Mancini (57' Yildiz), Turco. A disposizione: Scaglia, Vinarcik, Valdesi, Strijdonck, Domanico, Galante, Yildiz, Anghele, Nonge, Ledonne, Moruzzi, Morleo, Maressa. All. Montero

Ammoniti: 36' Caccavo (T), 39' Gineitis (T), 45' Turco (J), 53' Huijsen (J), 58' Jurgens (T), 59' Scurto (T), 63' A. Dellavalle (T), 81' Montero (J), 86' Strijdonk (J)

Espulsi: -