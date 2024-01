Primavera, Torino-Juventus: le ultime dai campi: finisce il riscaldamento

Segui le ultime su Toro News in vista del derby Primavera di oggi pomeriggio

Il Torino Primavera di Scurto si gioca il derby con la Juventus di Montero: l'obiettivo è bissare il successo dello scorso anno, due vittorie di fila ai torelli mancano da più di vent'anni. Il "Mazzola" di Orbassano non è il Filadelfia, ma si è rivelato un vero e proprio fortino per i torelli che hanno costruito la propria classifica soprattutto tra le mura amiche. Su Toro News ci saranno tutti gli aggiornamenti per avvicinarvi al derby.