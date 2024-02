Primavera, Torino-Lazio 1-0: i granata ritrovano la vittoria nel finale

La Primavera di Scurto ha la meglio nella gara bloccata con la Lazio nel finale: decide la rete di Longoni

Sotto il diluvio di Orbassano torna a vincere il Torino Primavera. Partita bloccata con la Lazio, in perfetto equilibrio per la maggior parte del suo corso. Tutto cambia all'84' quando da una ripartenza avviata da Ciammaglichella nasce la rete dell'1-0, con Longoni che dal limite batte Magro e regala i tre punti. Nel finale la Lazio morde, ma Abati salva al 93'. La vittoria è granata, con il Toro che ha la meglio anche in campionato contro i biancocelesti in attesa di ritrovarli sempre a Orbassano per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Primavera, Torino-Lazio: le scelte — Per la sfida contro la Lazio, Scurto opta per il 4-2-3-1. Gran parte di conferme tra le fila granata, ma anche qualche novità. In porta sempre Abati, supportato dai centrali Mendes-Dellavalle; sulle fasce torna titolare a sinistra Muntu, Bianay Balcot si riposiziona quindi a destra. In mediana operano Dalla Vecchia e Silva. Sulla trequarti Longoni a destra e Dell'Aquila a sinistra, Ciammaglichella sottopunta a innescare Gabellini.

Primavera, Torino-Lazio: il primo tempo — Torino e Lazio cercano di prendersi le misure nella prima fase di gara, senza trovare però concretezza sottoporta. La prima ripartenza granata si spegne al quarto d'ora: Ciammaglichella porta palla dal limite dell'area, poi scambia con Dalla Vecchia che a sua volta trova Dell'Aquila al limite, murato. Risponde subito Milani con una conclusione ravvicinata ma da posizione defilata sull'esterno della rete e con il colpo di testa di Ruggeri sul corner successivo spazzato dalla retroguardia granata. La Lazio fa più possesso, ma non preoccupa particolarmente Abati se non con una punizione di Milani poco alta rispetto alla traversa. Il Toro invece al 23' dà l'illusione di poter passare in vantaggio: Ciammaglichella sembra tener vivo un pallone indirizzato verso il fondocampo, crossa per il tap-in di Dell'Aquila che imbuca in rete, ma alla fine la palla era già uscita al momento del suggerimento, nulla di fatto. Di fatto è l'unico brivido di un primo tempo che regala poche emozioni. La gara è bloccata e si arriva al 45' in perfetto equilibrio, 0-0.

Primavera, Torino-Lazio: il secondo tempo — Alla ripresa Scurto è subito costretto a spendere un cambio: al 48' Bianay Balcot sente tirare la coscia, al suo posto dentro Marchioro. Il Toro gestisce la manovra e si fa subito vedere con un' insidiosa conclusione dalla distanza di Longoni, murato da Magro. I granata sembrano trovare più coraggio sia nella conduzione del pallone che nelle imbucate. La Lazio per contro pare più contenuta, solo al 60' prova a farsi a vedere con Sardo smarcato al limite ma impreciso al momento della conclusione, fuori dallo specchio. Subito dopo ancora Toro, con Muntu che arriva al limite e cerca un cross rasoterra per il tap-in, su cui arriva prima però la retroguardia biancoceleste a spazzare. Bisogna aspettare il 73' per il successivo tiro in porta. Dell'Aquila e Longoni scambiano bene nello stretto sulla trequarti, Longoni va poi al tiro col mancino ma viene deviato in corner. La Lazio prova a risponde con il colpo di testa di Di Gianni, che impatta male sul pallone. La gara resta bloccata, con nessuna delle due formazioni che riesce concretamente a pungere. All'82' il Toro tira un sospiro di sollievo quando Abati mette una pezza a una ripartenza gestita male dai granata deviando da sotto la traversa la conclusione di Coulibaly. Dopo il brivido, cambia tutto. Minuto 84', Ciammaglichella dà vita a una ripartenza, cerca Marchioro sulla destra nei pressi della bandierina. Cross in mezzo, si crea un parapiglia con la palla che centra in pieno Dalla Vecchia e finisce però sui piedi di Dell'Aquila, bravo a trovare lo scarico per la conclusione di Longoni, che buca la rete. 1-0 Torino, seconda rete in campionato per l'ex Spal. Nel finale di gara arriva il secondo cambio di Scurto: fuori Dell'Aquila, dentro Perciun. Nei tre minuti di recupero la Lazio si gioca il tutto per tutto: Dellavalle chiude bene ed Abati salva il risultato al 93' deviando in corner il colpo di testa di Kone ben indirizzato sotto la traversa. Il brivido finale resta solo un brivido, arriva il triplice fischio e il Toro festeggia il ritorno alla vittoria.

Primavera, Torino-Lazio: il tabellino — TORINO-LAZIO 1-0

Marcatori: 84' Longoni (T)

Torino (4-2-3-1): Abati; Bianay Balcot (48' Marchioro), Dellavalle, Mendes, Muntu; Della Vecchia, Silva; Longoni, Ciammaglichella, Dell'Aquila (87' Perciun); Gabellini. A disposizione: Bellocci, Casali, Rettore, Acar, Di Paolo Vlad, Keita, Franzoni, Dimitri, Magui. Allenatore: Scurto.

Lazio: Magro, Bordon, Milani, Sardo, Bedini (90' Cappelli), Di Tommaso (87' Bigotti), Ruggeri, Dutu, Sulejmani (73' Di Gianni), Coulibaly, Cuzzarella (90' Kone). A disposizione: Renzetti, Tredicine, Zazz, Nazzaro. Allenatore: Sanderra

