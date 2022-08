Primavera, Torino-Milan 2-3: nervosismo e tre espulsi. Decisivo El Hilali

La Primavera granata perde all'ultimo la semifinale contro il Milan: i granata giocheranno la finalina

Roberto Ugliono

Nervosismo, tre espulsioni e un finale rocambolesco. La Primavera del Milan batte quella del Torino nella semifinale del Trofeo Mamma e Papà Cairo sul campo di Quattordio per 3-2. I rossoneri passano all'ultimo secondo su rigore, il terzo di una partita durante la quale - soprattutto nella ripresa - è stato il nervosismo a farla da padrone.

LE SCELTE - Scurto opta per un 4-3-3 che si può trasformare in 4-2-3-1 in corso d’opera. La posizione decisiva è quella del neo arrivato Daouda Weidmann, ufficializzato solamente ieri e oggi subito in campo da titolare. Il francese parte da mezzala e si sposta sulla trequarti a seconda delle situazioni. Insieme a lui in mezzo al campo D’Agostino e Ruiz, mentre Pertinhes e Vaiarelli sono le ali a supporto di Caccavo. In difesa confermato il pacchetto visto contro il Perugia: Dembele e Opoku terzini, mentre al centro la coppia Dellavalle-Anton. Tra i pali c’è il 2005 Brezzo.

PRIMO TEMPO - Nel caldo torrido di Quattordio le due squadre provano a partire subito su ritmi elevati. La prima palla gol della partita capita al Toro con Pertinhes che sfugge sulla destra e prova a superare in dribbling anche Pseftis, ma il portiere rossonero legge bene e recupera la palla. Al 12’ poi il Toro passa in vantaggio. Vaiarelli riceve e salta secco Foglio, arrivato a tu per tu con il portiere del Milan non sbaglia e deposita in rete l’1-0. Il Milan allora prova ad alzare i ritmi, ma il Toro si difende con le unghie e con i denti, respingendo le avanzate rossonere. Al 24’ poi arriva il pari. Ruiz arriva in ritardo sulla palla e stende Alesi. Rigore netto per il Milan. Sul dischetto va Coubis che realizza con freddezza e riporta la partita in parità. Dopo il gol l’arbitro concede il colino break alle squadre e quando il Toro si ripresenta in campo lo fa senza Pertinhes, uscito dolorante, al suo posto dentro Savva. Nonostante qualche buona giocata, i granata man mano calano e al 34’ il Milan passa ancora. Angolo dalla destra per i rossoneri, palla sul secondo palo dove sbuca Coubis che di testa trova il bis. Quattro minuti dopo il Milan sfiora il 3-1. Bella palla in mezzo, Alesi si inserisce bene ma di testa spara alto da due passi.

SECONDO TEMPO - In avvio di ripresa è ancora il Milan a rendersi pericoloso da calcio d’angolo, il colpo di testa di Neroli finisce di poco fuori. Scurto allora corre subito ai ripari e inserisce Azizi e Ruszel in mediana al posto di un molto generoso D’Agostino e di Weidmann, che ancora deve ambientarsi. La partita cambia. I due subentrati danno più ordine e più sostanza alla mediana granata. Il Toro inizia quindi a patire meno il Milan, ma trova difficoltà nel creare vere occasioni da gol. Al 71’ la gara cambia. Ruiz commette fallo su Neroli, che lo trascina a terra. Da qui iniziano spintoni e il nervosismo - palpabile nella ripresa - cresce. Il direttore di gioco Longo quindi decide di porre fine espellendo entrambi i giocatori. Le squadre rimangono in 10 e Scurto decide di cambiare ancora, inserendo Gineitis per Vaiarelli. Poco dopo un altro rigore, questa volta per il Toro. Anton viene trattenuto in area in modo vistoso e così arriva il penalty per il Toro. Sul dischetto si presenta Caccavo, Pseftis tocca, ma la palla finisce comunque in fondo al sacco. 2-2 a 13 minuti dalla fine. Due minuti dopo un altro rosso cambia il volto alla gara. Coubis entra duramente su Caccavo e viene ammonito, poi continua a protestare e così riceve il secondo giallo. Milan in 9 per gli ultimi dieci minuti di gara. I granata allora provano ad aumentare i ritmi per assicurarsi la vittoria ed evitare i rigori. L'occasione migliore capita a Caccavo, pescato bene da Ruszel corre palla al piede ed evita l'intervento di Marshage. Il suo tiro però si spegne sul palo. Il Milan libera così in corner e dall'angolo Gineitis sfiora addirittura il gol olimpico, ma è bravo Pseftis a deviare. Sul ribaltamento di fronte il Milan guadagna un rigore. Dembele prova ad anticipare Perrucci, ma tocca il piede del rossonero che finisce a terra. Dal dischetto El Hilali è lucido e freddo e spiazza Brezzo. Dal possibile 3-2 granata a quello rossonero. Tutto nel giro di pochi istanti. Vince così il Milan che passa in finale, mentre il Toro giocherà la finalina per il terzo e quarto posto.