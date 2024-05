Primavera, Torino-Milan 3-3: i granata dicono addio ai playoff

Il Torino si incarica della manovra sin dai primi minuti e cerca di guadagnare terreno per entrare nell'area rossonera. I granata provano a incunearsi con Njie, ma non riescono a trovare concretezza al momento del tiro. Il Milan non punge e alza la testa solo al quarto d'ora con la sgasata di Bonomi, chiuso in scivolata da Marchioro. La gara non decolla, ma è comunque il Toro a fare la partita, schiacciando i rossoneri nella propria metà campo. Al 25' Dalla Vecchia prova a calciare dal limite, ma il mancino è debole e centrale per la presa di Raveyre. Dieci minuti dopo è il Milan a tentare di farsi vedere con Camarda, che prima non aggancia bene a due passi da Abati e poi tenta la rovesciata trovando il fondo. Nel finale i granata perdono lucidità, diventando imprecisi nei suggerimenti e concedendo più campo ai rossoneri. Il Milan non approfitta del momento di flessione e si rientra negli spogliatoi sul parziale di 0-0.

Primavera, Torino-Milan: il secondo tempo

Scurto si gioca subito il primo cambio: fuori Silva, dentro Ciammaglichella. Al 47' un errore costringe il Toro a inseguire. Bianay Balcot perde palla sulla propria trequarti nel tentativo di avviare l'impostazione, Sia è in agguato e si lancia per poi concludere con un diagonale su cui Abati, fuori posizione, non riesce a intervenire. I granata devono reagire perché solo una vittoria garantirebbe i playoff. A scuotere il Toro è Dellavalle, che al 50' sugli sviluppi di una punizione calciata da Ruszel va a un passo dal gol di testa. Non basta però, perché il Milan dopo il vantaggio è in fiducia e inizia a spingere mettendo in difficoltà i granata. Al 56' arriva anche il raddoppio rossonero. Simic si invola sulla fascia sinistra e mette in mezzo all'area un cross a mezz'aria ribadito in rete da Nsiala. I granata spengono la luce. Il Milan ne approfitta ancora al 58'. Torino sbilanciato in avanti, Marchioro da ultimo uomo perde palla a centrocampo e agevola la ripartenza rossonera con Bonomi che si lancia in solitaria e batte anche Abati per lo 0-3. Colpo pesante da digerire per i granata, che cercano un moto d'orgoglio e lo trovano al 62'. Ciammaglichella entra nell'area rossonera, superando la retroguardia poi conclude con un tiro sporco e debole che Raveyre non trattiene: Gabellini sbuca per vie centrali e insacca il tap-in dell'1-3. Al 70' Scurto opta per doppio cambio nella speranza di poter riaprire la partita: fuori Antolini e Njie, dentro Muntu e Dell'Aquila. Cinque minuti dopo dentro anche Mendes per Marchioro. I granata tentano il tutto per tutto e si fanno vedere su corner al 78' con Savva che di testa va di poco alto sopra la traversa. Il Milan non ci sta e a sua volta prova a spegnere i tentativi di ripresa del Toro, trovando il muro di Abati sul tiro ravvicinato di Jimenez Sanchez. All'81' l'ultimo cambio di Scurto: fuori Gabellini, dentro Perciun. All'85' la Primavera granata accorcia nuovamente le distanza. Muntu sale a sinistra, cross al bacio per la sponda di testa di Ciammaglichella, raccolta da Dell'Aquila che con un'incornata sigla il 2-3. Il Torino nel recupero tenta di giocarsi le ultime carte, Muntu prova a sfruttare un'indecisione della difesa rossonera ma alla fine il Milan si salva sulla linea. Cinque minuti di recupero, il Toro ci crede e al 95' arriva la chance per il pareggio, con il rigore conquistato da Ciammaglichella nel duello con Magni. Sul dischetto va capitan Dellavalle, che spiazza Raveyre e sigla il 3-3. Resta solo un minuto di recupero. I granata ci provano, ma non c'è più tempo. Il Torino sfiora l'impresa dopo essere andato sotto di tre gol, ma niente playoff.