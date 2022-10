Primavera, Torino-Napoli 1-1: granata rimontati e il successo non arriva

Alla ripresa Scurto conferma l'undici dei primi 45'. Weidmann e Dell'Aquila provano ad accendersi subito, impegnato in avvio Boffelli con due parate comunque agevoli. Al quarto d'ora Jurgens va a botta sicura col destr, trovando però il muro di Boffelli, poi cerca di far proseguire l'azione ma il Napoli è ordinato e non si fa sorprendere. Con i primi due cambi, al 62', Scurto passa al 3-4-2-1: fuori Ruszel e Caccavo, dentro Anton e Ansah. La difesa si riorganizza con N'Guessan a destra, Anton (ammonito poco dopo il suo ingresso) in mezzo e Dellavalle a sinistra; Anash si posiziona alle spalle di Jurgens e Dell'Aquila. Al 67' l'episodio che può cambiare la partita: Dell'Aquila parte in velocità, tiene palla e si addentra in area, venendo tirato giù da Gningue. Rigore per il Torino. Dell'Aquila si presenta dal dischetto, calcia alla destra di Boffelli. La realizzazione è angolata, ma debole e Boffelli non sbaglia nemmeno in questa occasione, murando la porta dei partenopei. Il Toro sembra patire nel morale in mancato vantaggio, ma la ruota gira poco dopo, al 73'. I granata sono bravi a credere in un pallone protetto ma poi lasciato sulla linea da Gningue, la palla non è fuori e Jurgens ci si avventa mettendo in mezzo un cross teso su cui arriva Dell'Aquila, che si riscatta per il rigore sbagliato e porta la Primavera granata sull'1-0. La gioia dura poco, perché 5' dopo viene fischiato un fallo sulla trequarti granata. Cross in mezzo, nessuno ci arriva con convinzione, ma a rimorchio arriva Acampa che riesce a trovare un varco e batte Passador per l'1-1. Per gli ultimi minuti, Scurto si gioca la carta Corona, al posto di Jurgens. Il cambio avviene prima di un'altra punizione battuta dal Napoli, di nuovo insidiosa: Goielli spizza di testa, Passador gli mura la porta. Il finale si accende ancora su una ripartenza del Napoli, Anton interviene fallosamente e viene ammonito per la seconda volta: Torino in dieci quando mancano 2' alla fine. Per il recupero dentro anche Savva, al posto di uno stanco Dell'Aquila. Nonostante l'inferiorità numerica, i granata provano ad attaccare con Savva. Allo scadere Dellavalle prova a impensierire Boffelli di testa, la palla va di poco fuori. Tempo scaduto, al Silvio Piola di Vercelli finisce 1-1.