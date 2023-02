Primavera, Torino-Roma 1-1: granata fermati sul pari nello scontro diretto

Roma e Torino si spartiscono la posta in palio nello scontro diretto: Pisilli risponde a Dellavalle

Irene Nicola

Finisce in parità lo scontro diretto tra Torino e Roma. L'1-1 maturato a Vercelli aiuta poco entrambe le squadre nella lotta per le zone più nobili della classifica, ma è un risultato che rispecchia l'andamento della partita. I granata sono bravi a passare in vantaggio con capitan Dellavalle nel primo tempo, sfruttando un'incertezza di Baldi. Poi però Pisilli sorprende i granata e aggiusta i conti. Nella ripresa meno occasioni e reti inviolate, finisce così 1-1. Torino e Roma si spartiscono la posta in palio.

Primavera, Torino-Roma: le scelte — Scurto conferma il 4-3-3 per il big match contro la Roma. In difesa un solo cambio rispetto all'ultima gara, con il rientro di N'Guessan dopo il turno di squalifica. N'Guessan fa quindi coppia con Dellavalle, terzini sempre Dembelé e Opoku, tra i pali confermato Passador. A centrocampo guida le operazioni Ruszel, accompagnato da Ruiz e Weidmann. Per le offensive granata Scurto si aaffida infine alla velocità di Njie e Ansah, a sostegno di Jurgens prima punta.

Primavera, Torino-Roma: il primo tempo — Prima fase di studio tra Torino e Roma. Entrambe le squadre provano a tenere il possesso palla, senza riuscire a creare particolari pericoli l'una all'altra. La prima occasione per i granata arriva al 12' con un cross di Jurgens da sinistra a cercare Njie, che perde troppo tempo per concludere e alla fine si fa recuperare; arriva poi Dembelé, murato. Poco dopo Weidmann fa salire la squadra e cerca Dellavalle a rimorchio dal limite dell'area, ma anche questa conclusione viene deviata. In contropiede la Roma dà l'impressione di poter far male, specialmente con Cherubini, che però viene contenuto. Anche Pagano prova a farsi vedere in occasione di un calcio di punizione dal limite fischiato dopo un fallo di N'Guessan, ma la realizzazione non impensierisce Passador. Il Torino sfonda principalmente sulle fasce e conquista più di un corner. Da uno di questi al 25' nasce il vantaggio granata: sul traversone prova a intervenire in presa alta Baldi, che però non trova il pallone e lascia lo specialista Dellavalle libero di colpire. Ma la Roma è tutt'altro che morta e pochi attimi dopo il vantaggio rischia di trovare il pareggio con un colpo di testa di Pisilli, fuori di un soffio. Il Torino continua allora a spingere, senza trovare però varchi. E ne lascia uno di troppo, permettendo a Pisilli di sbucare in area e fare l'1-1. Una doccia fredda per i granata, che accusano il colpo e si chiudono in area, fatta eccezione per una punizione guadagnata da Weidmann e non finalizzata da Ruiz. Nel finale Ruiz prova la conclusione dalla distanza, Baldi non ha una presa sicura ma Falasca ci mette una pezza.

Primavera, Torino-Roma: il secondo tempo — Subito un cambio per Scurto a inizio ripresa, con Njie sostituito da Savva. La Roma parte subito forte, di fronte un Torino più contenuto che fatica a trovare soluzioni offensive. I giallorossi invece si fanno vedere con Pagani, che calcia di poco a lato. La partita la fa la Roma, il Torino invece attende. Alla mezzora però Cherubini manca un controllo, Jurgens dà via al contropiede aprendo per Ansah, che però si fa anticipare. Sul corner successivo Ruszel calcia a botta sicura, facendo tremare Baldi, poi Ansah spreca un'altra buona occasione. I granata iniziano a essere più pericolosi, Scurto sceglie di mettere nella mischia al 67' Dell'Aquila al posto di Jurgens. La Roma continua nel frattempo a spingere, con D'Alessio che costringe Passador a una pronta risposta con i piedi. Qualche strappo da parte del Toro però arriva e i granata si mangiano le mani quando Faticanti strappa il pallone per il tap-in a Savva. La gara resta bloccata, Scurto allora fa un cambio per l'ultimo quarto d'ora inserendo Ciammaglichella per Ruszel. La risposta più pericolosa arriva invece da Weidmann, che si mette in proprio con un destro a giro che finisce fuori di poco. Nel finale i granata spingono più dei giallorossi per l'assalto finale. Dell'Aquila fa tremare Baldi con un sinistro a giro, poi le chance migliori le ha la Roma. Nessuno riesce a finalizzare, finisce 1-1 a Vercelli.

Primavera, Torino-Roma: il tabellino — TORINO-ROMA

Marcatori: 25' Dellavalle (T), 33' Pisilli (R)

TORINO (4-3-3): Passador; Dembele, N'Guessan, Dellavalle, Opoku; Ruiz, Ruszel, Weidmann; Ansah, Jurgens (67' Dell’Aquila), Njie (46' Savva). A disposizione: Brezzo, Servalli, Gaj, Rettore, Marshage, Corona, Ciammaglichella, Vaiarelli, Silva, Barzago, Makadji. Allenatore: Scurto.

ROMA: Baldi, Missori (70' Louakima), Cherubini (70' D'Alessio), Pisilli, Padula (60' Misitano), Pagano, Cassano (60' Costa), Keramitsis, Pellegrini (88' Silva), Faticanti, Falasca. A disposizione: Razumejevs, Del Bello, Ivkovic, Vetkal, Chiesti, Majchrzak, Ruggiero, Louakima, Graziani. Allenatore: Guidi.

Ammoniti: 30' Dembelé (T), 84' Keramitsis (R), 91' Dellavalle (T)