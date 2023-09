Primavera, Torino-Roma 1-1: la prima a Orbassano è una beffa cocente per i granata

Primavera, Torino-Roma: il primo tempo

Il Toro parte con gran agonismo, come ha abituato nelle precedenti uscite. La prima occasione granata nasce da una serpentina di Njie, a rimorchio Savva dal limite dell'area spara altissimo. I granata sono in controllo, ma al 13' Muntu perde una palla sanguinosa lasciando campo aperto a Costa: Dellavalle non si scompone e lo mura. Al 17' il Toro si rifà avanti: Padula si invola per vie centrali, sfida Marin nell'uno contro uno ma si fa ipnotizzare dal portiere giallorosso. Il match si sblocca al 25' e la firma è quella dell'ex Padula. I granata spingono a destra, arriva un cross teso in area che causa una serie di rimpalli: Padula trova la zampata decisiva, insaccando in rete l'1-0. A fine primo tempo si leva qualche protesta dalla tribuna e in campo per uno scontro tra Savva e il portiere giallorosso Marin. Il cipriota chiede il rigore, ma il direttore di gara era vicino e non lo concede. Nel finale la Roma prova a salire, ma si scontra con un Dellavalle che in anticipo non lascia margine.