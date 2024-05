Primavera, Torino-Sampdoria 0-1: i granata cadono ancora dopo il derby

Dopo una gara bloccata ha la meglio la Sampdoria grazie alla punizione di Uberti al 70'. Secondo ko di fila per il Torino

Irene Nicola Redattore 6 maggio 2024 (modifica il 6 maggio 2024 | 19:29)

Tonfo del Torino Primavera in casa contro la Sampdoria. In una giornata in cui la sconfitta del Sassuolo e il pareggio del Milan avrebbero potuto consentire di prendere respiro in zona playoff, i granata non riescono ad andare a punti e cadono per 0-1. La partita contro la Sampdoria, accesissima nei primi minuti, diventa bloccata e sembra destinata allo 0-0. Al 70' però i blucerchiati trovano la zampata vincente con una punizione dai 30 metri (almeno) calciata da Uberti che gela il Toro e vale i tre punti di misura.

Primavera, Torino-Sampdoria: le scelte — Per la sfida alla Sampdoria, Scurto opta per un 4-3-2-1. Confermato quasi in toto il reparto arretrato, a cui manca però Dellavalle out per squalifica. Tra i pali Abati, davanti a lui la coppia di centrali formata da Mendes e Bonadiman, sulle fasce sempre Marchioro e Muntu. A centrocampo Ruszel è centrale, Silva e Dalla Vecchia mezzali. Sulla trequarti Perciun e Ciammaglichella a innescare la prima punta Gabellini, dentro dal 1' al posto dello squalificato Padula.

Primavera, Torino-Sampdoria: il primo tempo — Sotto il diluvio di Orbassano, si affaccia prima la Sampdoria alla porta. Conti sfrutta un disimpegno impreciso di Muntu, ma viene murato da Ruszel al momento del tiro. Poi è però la volta del Torino, che all'8' va a un passo dal gol. Calcio d'angolo conquistato dai granata, Mendes aggancia al volo e per questione di centimetri non trova lo specchio della porta. La gara entra subito nel vivo, con Conti ancora pericoloso e vicinissimo al vantaggio per i blucerchiati: contropiede lampo, poi destro di potenza che fa tremare la traversa con la palla che si ferma sulla linea di porta ma non entra e viene poi spazzata via dalla difesa granata. Nel complesso è la Sampdoria a essere più pericolosa, specie sui piazzati. Il Toro arriva con meno facilità in area, ma a metà frazione si fa rivedere con una bella discesa di Dalla Vecchia, che arriva a fondo campo sulla destra e crossa in mezzo, Ciammaglichella accorre ma non arriva in tempo per il tap-in. Nella seconda metà di frazione si allentano i ritmi e anche le occasioni. La Primavera di Scurto torna ad accendersi nel finale, prima al 35' con una punizione dalla trequarti battuta da Silva con Gabellini che di testa non trova lo specchio, poi con un mancino di Gabellini dal limite terminato alto. Il parziale non si smuove: 0-0 dopo il primo tempo.

Primavera, Torino-Sampdoria: il secondo tempo — Il primo quarto d'ora della ripresa scorre senza nessuna occasione da una parte e dall'altra. Al 58' la Sampdoria esce però bene in contropiede dopo una rimessa sulla trequarti offensiva per il Torino: Silva interrompe l'azione di Polli con la mano e viene ammonito. Nel tentativo di sbloccare lo 0-0, al 64' Scurto fa il primo cambio: fuori Silva dopo il giallo, dentro Dell'Aquila. Abati e Tantalocchi continuano a non essere chiamati in causa, ma a venti minuti dalla fine la Sampdoria accelera e guadagna una punizione dalla trequarti dopo un fallo di Gabellini al 70'. In battuta va Uberti che, nonostante la distanza, cerca direttamente la porta e si inventa una perla, trafitto Abati che non legge bene la traiettoria del pallone. Sampdoria in vantaggio per 1-0. I granata si lanciano subito all'attacco in cerca della rimonta e si mangiano le mani al 74', andando a un passo dal pari. Contropiede innescato da Dell'Aquila e portato avanti da Gabellini che, dopo un primo muro, riesce a trovare Ciammaglichella con un pallone a mezz'aria. Ciammaglichella va di testa solo davanti a Tantalocchi, ma non riesce a impattare bene e la palla finisce clamorosamente sul fondo. Scurto si gioca il tutto per tutto all'80' con tre cambi: Njie, Mullen e Franzoni al posto di Dalla Vecchia, Ruszel e Gabellini. Subito dopo le sostituzioni, il Toro va ancora una volta a un passo dal gol con un colpo di testa di Dell'Aquila da ottima posizione deviato sul più bello. Gli ultimi minuti si mettono però in salita perché all'84' Bonadiman viene espulso per proteste e la Primavera granata resta in dieci uomini a recuperare lo svantaggio. Sei minuti di recupero, il Torino si riversa nell'area blucerchiata per provare a strappare un punto. L'occasione più ghiotta arriva allo scadere con una punizione dalla trequarti. Salgono tutti compreso Abati, Perciun trova proprio lui dalla battuta, poi si crea un parapiglia in area: la Sampdoria trema, ma si salva sulla linea portando a casa la vittoria.

Primavera, Torino-Sampdoria: il tabellino — TORINO-SAMPDORIA 0-1

Marcatori: 70' Uberti (S)

TORINO (4-3-2-1): Abati; Marchioro, Bonadiman, Mendes, Muntu; Dalla Vecchia (80' Njie), Ruszel (80' Mullen), Silva (64' Dell'Aquila); Ciammaglichella, Perciun; Gabellini (80' Franzoni). A disposizione: Brezzo, Casali, Rettore, Acar, Mullen, Longoni, Zaia, Njie, Keita, Franzoni. Allenatore: Scurto.

SAMPDORIA: Tantalocchi, Valisena (64' Chilafi), Uberti, Conti, Leonardi (64' Ntanda), Lotjonen, Polli (94' Costantino), Langella, Georgiadis (94' Santos), Buyla, Zeqiraj. A disposizione: Gentile, Pozzato, Gomes, Chiesa, Meloni, Malanca, Genovese. Allenatore: Pastorino.

Ammoniti: 17' Ruszel (T), 28' Valisena (S), 57' Silva (T), 69' Gabellini (T), 95' Costantino (S)

Espulsi: 84' Bonadiman (T)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.