Primavera, Torino-Spal, le formazioni ufficiali: granata con la difesa a tre

Le scelte delle formazioni ufficiali per la partita che vedrà opporsi il Torino e la Spal nella 25^ giornata

Il tecnico del Torino Federico Coppitelli ha scelto chi saranno i giocatori a iniziare dal primo minuto il match contro la Spal. Il tecnico del Toro ha sorpreso lanciando dal primo minuto una formazione schierata con una difesa a 3 inedita. Nell Torino non si era ancora mai visto il 3-4-1-2 in questa stagione. Coppitelli lancia fin dall'inizio la coppia d'attacco Caccavo-Akhalaia, anche questo tandem è un inedito per i granata.