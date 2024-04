Primavera, Torino-Verona 2-2: non basta il doppio vantaggio, granata rimontati

Il commento alla sfida tra Torino e Hellas Verona. Dopo il doppio vantaggio di Dell'Aquila arriva la rimonta targata Cissè

Finisce nell'amarezza la sfida del Torino Primavera al Verona. Dopo il doppio vantaggio a fine primo tempo, sembravano esserci tutti i presupposti per raccogliere i tre punti contro gli scaligeri. Ma il 2-0 non basta. Nella ripresa l'ingresso di Agbonifo tra le fila del Verona è decisivo, da lui nascono le due reti che Cissè realizza per il 2-2. Nel finale entrambe le formazioni cercano il gol vittoria, ad andarci più vicino è il Toro con Ciammaglichella in pieno recupero. Tanto rammarico quindi per i granata,

Primavera, Torino-Verona: le scelte — Scurto opta per cinque cambi rispetto alla formazione titolare schierata nella finale di Coppa Italia persa con la Fiorentina. Tra i pali sempre Abati. Davanti a lui confermati Dellavalle in mezzo alla difesa e Marchioro come terzino destro (cambio last minute, avrebbe dovuto esserci Bianay Balcot), spazio invece a Bonadiman al posto di Mendes e a Muntu sulla fascia sinistra. Linea di centrocampo a tre con Dalla Vecchia questa volta dal 1' insieme a Ruszel e Silva. Cambia la trequarti con Dell'Aquila e Perciun alle spalle di Padula, ancora preferito a Gabellini.

Primavera, Torino-Verona: il primo tempo — Dopo una prima fase di studio, è il Verona ad aggredire per primo. Al quarto d'ora Cisse si libera bene sulla trequarti cerca a rimorchio Ajayi dal limite dell'area che va alla conclusione, murata da Dellavalle. I granata rispondono con il colpo di testa di Muntu, respinto dalla difesa scaligera. Il Verona si difende bene e lascia pochi spazi ai granata per colpire. Così il primo tempo si rivela povero di occasioni. Al 30' squillo Toro, su punizione guadagnata da Padula: in battuta Dell'Aquila va a cercare proprio Padula, che non riesce a impattare bene sul pallone. La partita si ravviva e il merito è ancora dei granata. Lancio in profondità a cercare l'inserimento di Silva, che aggancia bene in area in mezzo a due avversari e va alla conclusione di prima intenzione: si allunga Toniolo, rifugiandosi in corner. Al 44' l'occasione per il Torino di sbloccare la partita. Ennesimo inserimento di Silva, che va a cercare Dalla Vecchia atterrato in area. Non ci sono dubbi: è rigore. Sul dischetto si presentano Dellavalle e Dell'Aquila, alla fine va il numero 10 granata. Toniolo intuisce la traiettoria ma non basta: Dell'Aquila gonfia la rete, 1-0. Tre minuti di recupero, Torino ancora all'attacco. Ruszel recupera palla a centrocampo e lancia Dell'Aquila, che aggancia in area e con un diagonale angolato sigla il 2-0 su cui si chiude il primo tempo.

Primavera, Torino-Verona: il secondo tempo — Alla ripresa il Toro gode della sicurezza del doppio vantaggio, il Verona prova a cercare la rimonta. In avvio gli scaligeri guadagnano metri, ma trovano i granata compatti e attenti. Al 60' ci prova Popovic di testa, ma non inquadra lo specchio per poco. Tre minuti dopo Scurto fa i primi tre cambi: fuori Dell'Aquila, Silva e Padula; dentro Gabellini, Ciammaglichella e Njie. Al 64' fuori anche Marchioro, che si accascia e chiede la sostituzione: al suo posto entra Casali. Il Verona tenta qualche affondo, ma non trova modo di colpire. Il Toro risponde al 71' con una conclusione troppo centrale di Perciun, per un soffio Ciammaglichella non arriva in tempo per il tap-in. Gli scaligeri a un quarto d'ora dalla fine cambiano una pedina sullo scacchiere. L'ingresso di Agbonifo si rivela decisivo perché al 75' è lui a dare il via a una ripartenza veloce e a cerchiare a rimorchio Cissè, che solo dal limite trova un angolino imprendibile per Abati e accorcia le distanze. I granata accusano il colpo e si chiudono, rischiando qualcosa a fronte di un Verona che invece ha preso coraggio dopo il 2-1. All'80' un altro rigore rimette il risultato in gioco. Altra accelerazione di Agbonifo, Dellavalle mura ma tocca il pallone con la mano. Il direttore assegna il rigore in favore degli scaligeri: Cissè sul dischetto sfida Abati, che intuisce la traiettoria ma per poco non riesce a deviarla. 2-2. Dopo qualche minuto di contenimento, i granata si lanciano alla ricerca della vittoria: Njie da lontanissimo mette alla prova Toniolo, che si rifugia in corner. Ma anche il Verona va a un passo dai tre punti al 90' quando una risposta di Abati, meno convinta delle precedenti, si rivela però sufficiente a blindare la porta. Alla fine a mangiarsi le mani è di più il Toro, perché in pieno recupero Ciammaglichella va a un passo dalla rete che sarebbe valsa la vittoriai. I granata invece devono accontentarsi di un punto solo. Ora il Milan può tentare il sorpasso alla Primavera di Scurto: in casa di vittoria il sesto posto andrà ai rossoneri.

Primavera, Torino-Verona: il tabellino — TORINO-VERONA 2-2

Marcatori: 44' rig. Dell'Aquila (T), 48' Dell'Aquila (T), 75' Cissè (V), 80' rig. Cissè (V)

Torino (4-3-2-1): Abati; Marchioro (64' Casali), Dellavalle, Bonadiman, Muntu; Dalla Vecchia, Ruszel, Silva (63' Ciammaglichella); Dell’Aquila (63' Gabellini), Perciun (83' Longoni); Padula (63' Njie). A disposizione: Brezzo, Acar, Mullen, Mendes, Franzoni. Allenatore: Scurto.

Hellas Verona: Toniolo, Dalla Riva, Patane, D’Agostino (85' Szimionas), Ajayi (73' Agbonifo), De Battisti (32' Nwanege), Riahi, Cazzadori, Corradi, Popovic, Cisse. A disposizione: Ravasio, Marchetti, Dentale, Doucoure, Caneva, Valenti, Fagoni, Vermesan. Allenatore: Sammarco

Ammoniti: 87' Dalla Riva (V)

