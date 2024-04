Primavera, Torino-Verona: Singo in tribuna al Valentino Mazzola

Ospite d'eccezione per Torino-Verona. A vedere la gara, valida per il 28esimo turno del campionato Primavera 1, c'è anche Wilfried Singo. L'ex granata, ceduto al Monaco nella sessione estiva di mercato, è a Torino nella giornata odierna, lunedì 8 aprile. Dopo essere passato al Filadelfia a salutare gli ex compagni, l'ivoriano ha raggiunto il Valentino Mazzola di Orbassano per seguire la Primavera. Il percorso di Singo in granata era iniziato proprio in Primavera prima del salto in Serie A. Era arrivato sotto la Mole a gennaio 2019, raccogliendo le prime presenze in Primavera nel finale della stagione 2018-2019.