Dai sogni playoff della scorsa stagione a quelli del campionato in corso, in mezzo la salvezza ottenuta dopo tante difficoltà

Roberto Ugliono

Tra sogni sfumati e altri che sono appena nati, si chiude così il 2022 della Primavera del Torino. Le due stagioni vissute in questo anno sono all'insegna di obiettivi onirici: il ritorno alle fasi finali. Nello scorso campionato i granata si erano affacciati al nuovo anno con la speranza di riuscire a dare continuità all'ottimo avvio, ma alla fine la squadra dovette lottare per non retrocedere e riuscì a evitare nel finale i playout.

Primavera, un 2022 da montagne russe: il Torino vuole tornare ai playoff — Nella nuova stagione l'avvio è stato ancora migliore. I ragazzi di Scurto hanno battuto record e vissuto uno dei migliori inizi di campionato migliori dell'ultimo decennio. Un percorso in salire che completa le montagne russe di questo 2022, durante il quale sono stati toccati punti alti e punti bassi. Un percorso particolare, che però sta lasciando qualcosa di positivo. Diversi ragazzi si stanno affacciando alla prima squadra. Basta pensare a Gvidas Gineitis, forse il volto del 2022. Il lituano era arrivato a gennaio e con Coppitelli è diventato un centrocampista affidabile. Lui per ringraziare il suo vecchio allenatore ha anche segnato la rete della salvezza contro l'Atalanta al Filadelfia (l'unica gara giocata al Fila quest'anno). Adesso il centrocampista ex Spal si è messo in mostra con la prima squadra durante il ritiro invernale e chissà che in futuro non possa essere tenuto anche in maggiore considerazione da Juric.

Adesso nel 2023 il Torino vorrà evitare di ritrovarsi di nuovo in mezzo alla corsa per non retrocedere. Le premesse ci sono tutte, ma serve fare attenzione, perché anche un anno fa non erano pronosticabili tante difficoltà. il bilancio comunque del 2022 è giudicabile positivo. Ci sono ragazzi che si stanno mettendo in mostra e i risultati, soprattutto nel campionato in corso, sono stati buoni. Le possibilità di rivedere un Torino protagonista nel Primavera 1 ci sono tutte quindi.