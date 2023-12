Primavera, Scurto post Torino-Cagliari 3-1: “Ottima prestazione, abbiamo creato tanto”

Le parole di Giuseppe Scurto al termine di Torino-Cagliari, match valido per la tredicesima giornata del campionato primavera

Redazione Toro News

Il tecnico del Torino Primavera Giuseppe Scurto ha rilasciato delle dichiarazioni nell'immediato post partita di Torino-Cagliari, match che si è concluso sul 3-1 per la formazione granata. Decisive le reti di Savva, Franzoni e Dellavalle. Nel mezzo c'è stato il momentaneo pareggio di Carboni. Di seguito le dichiarazioni del tecnico.

Quinta vittoria in casa e quinto posto, cosa vuol dire per voi questa posizione in classifica? "Abbiamo fatto una buona partita. Siamo contenti per le prestazioni, anche a Verona avevamo giocato bene. L'importante è fare questo tipo di partite, poi ci vuole anche un pizzico di fortuna sulle situazioni. Anche oggi i ragazzi hanno fatto un'ottima partita".

Dopo la partita di Coppa Italia abbiamo parlato della necessità di subire di meno e sfruttare di più. Oggi qualcosina di diverso si è visto, alla fine avete concesso poco e sfruttato bene le occasioni. Sei soddisfatto? "Difensivamente abbiamo fatto meglio, abbiamo limitato una squadra che davanti ha giocatori rapidi e non era semplice. Davanti abbiamo creato tanto, soprattutto nel secondo tempo. Anche davanti i ragazzi hanno fatto bene".

Situazione infortunati: Balcot non sembrava in forma, anche Bellocci nel finale. Quali sono le loro condizioni? "Nei prossimi giorni valuteremo queste situazioni in vista della prossima gara. Durante la stagione può capitare che ci sia qualche problemino. Quando ci sono queste situazione c'è la possibilità di far giocare chi ha avuto meno spazio. Diventa un'opportunità".

A Bergamo sarai senza Rsuzel, che era diffidato e oggi è stato ammonito. Quanto mancherà? "Sicuramente sarà pesante. Un ragazzo per noi importante, ma troveremo una soluzione. Prima o poi doveva capitare una sua assenza, anche se oggi mi è sembrata eccessiva l'ammonizione".

A che punto sono Abati e Padula? "Abati si valuterà in settimana se ci sarà la possibilità di portarlo a Bergamo. Padula sicuramente non sarà dei nostri per la prossima, valuteremo nelle prossime settimane quando potrà rientrare in squadra. Dovrebbe riprendere ad allenarsi Dell'Aquila nei prossimi giorni con la squadra. É fermo da cinque mesi, anche lì ci vorrà un po' di tempo e pazienza per riprendere la condizione".

