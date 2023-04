Silvano Benedetti conferma: “Lascerò il Toro. Ma non vado alla Juve”

Silvano Benedetti lascia il Toro dopo 22 anni, ad annunciarlo è lui stesso. Responsabile della Scuola Calcio del Torino dal 2001, il biondo - così soprannominato - ed ex difensore non rinnoverà il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2023: "Con ogni probabilità lascerò il Torino alla scadenza del mio contratto", queste le parole di Benedetti a Tuttosport. Diversi sono stati i rumours nell'ultimo periodo, anche legati all'ipotesi di un possibile passaggio alla Juventus (che lui stesso nega), ma l'ex giocatore è ormai giunto a una decisione ben chiara (come già anticipato il mese scorso sulle colonne di Toro News) e spiega: "Circa un paio di settimane fa Cairo mi aveva chiamato a Milano: ci siamo incontrati, ne abbiamo parlato a lungo, aveva orecchiato la possibilità che dicessi basta. Ha cercato di trattenermi, di farmi cambiare idea - dice Benedetti - . Lo ringrazio anche per questo, come per la fiducia che mi ha sempre manifestato da quando mi confermò nel Torino, nel 2005, dopo il fallimento della gestione precedente. Le motivazioni che mi spingono a questa scelta, sicuramente non semplice - spiega - , sono personali. Dopo 22 anni di lavoro è arrivato il momento di prendermi una pausa. Una qual certa stanchezza è inevitabile. Di sicuro, però, non passerò alla Juve, come tempo fa fu scritto da qualcuno sui social, velenosamente, in modo totalmente falso". Cresciuto nel vivaio granata dal 1980 e diventato successivamente il pilastro difensivo in Prima squadra, sono tanti i calciatori professionisti scovati da Benedetti quando erano solo dei bambini: da Buongiorno ad Alfred Gomis, da Parigini a Edera e Aramu passando per Kean e così via. Durante i suoi ultimi 22 anni passati come Responsabile della Scuola Calcio, Silvano Benedetti ha portato la Scuola calcio del Torino ad avere 500 tesserati tra i 5 e i 12 anni. "Fino all’ultimo darò il massimo per il Torino", conclude.