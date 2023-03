Toro attento: anche Silvano Benedetti va in scadenza di contratto

Il contratto di Benedetti, rinnovato l’ultima volta nel luglio 2020, scade infatti il 30 giugno 2023. E, al momento, non ci sono segnali di un imminente prolungamento. Il dossier va affrontato con cura dalla società granata, sarebbe questa una grave perdita per tutto il settore giovanile. Da Buongiorno ad Alfred Gomis, da Parigini a Edera e Aramu passando per Kean e così via, sono tanti i calciatori professionisti scovati da Benedetti quando erano solo dei bambini. E le squadre delle più basse categorie, dai Pulcini agli Esordienti, sono sempre state un orgoglio per il club granata. Oggi, c’è il rischio che il rapporto ultraventennale di Silvano Benedetti col Torino possa giungere al termine.