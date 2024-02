Torino, annunciata una collaborazione con la Pro Eureka

Sul proprio sito ufficiale il Torino FC ha reso noto che parte da oggi una collaborazione con la società dilettantistica Pro Eureka. Si tratta di una società che ha sede a Settimo Torinese e che quest'anno con la sua prima squadra milita nel girone A di Eccellenza, la quinta divisione del calcio italiano. Si tratta di una collaborazione utile soprattutto per uno sviluppo dei settori giovanili come si apprende dalla nota ufficiale pubblicata dal club granata. La Pro Eureka invece, dal canto suo, coglie questa occasione come un motivo di crescita per il proprio staff tecnico.