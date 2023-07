Torino, chi è Brezzo: portiere classe 2005 a caccia di esperienza con i grandi

Torino, chi è Brezzo: dall'Under 18 al raduno al Fila

Brezzo è un portiere dai buoni riflessi che in Under 18 ha chiuso una stagione molto positiva, in cui ha lavorato tanto anche sul posizionamento. Aspetti su cui ha potuto insistere nell'ultima settimana lavorando coi grandi sotto la guida del preparatore dei portieri granata, Massimo Cataldi, al Filadelfia. Un'occasione per mettersi alla prova con estremi difensori più grandi ed esperti come Vanja e Gemello. Poi l'allenamento a porte aperte al Filadelfia e la chiamata per il ritiro di Pinzolo insieme a Vanja, Gemello e Popa. Una carica in più per un portiere giovane che sa mettersi a disposizione aspettando la propria occasione e che ha voglia di migliorarsi e imparare con professionalità.