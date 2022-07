Torino, chi è Gineitis: mezzala dinamica che ricorda Pobega

Di certo sarà complicato per lui rimanere nel giro della Prima Squadra per Ginetis. Essendo un 2004 è ancora giovanissimo e ha bisogno di tanta esperienza per crescere. Non è un profilo però da scartare in ottica futura. Il lituano per tempi di inserimento ricorda molto quel Pobega che l’anno scorso fece molto bene. Ovviamente il percorso dell’italiano è stato lungo e per Gineitis ce n’è di strada da fare per poter raggiungere quel livello. Il paragone, però, è possibile. Cinque presenze e un gol con l’Under 18, sedici partite e 2 reti con la Primavera, il lituano si è messo in mostra anche sotto porta e tra i tre segnati è l’ultimo al Filadelfia il più importante. Di testa a incrociare sul secondo palo. Una rete che testimonia le qualità del ragazzo, che ha anche così vissuto alla grande la sua prima e unica gara al Fila. Adesso nello stesso fortino granata ha iniziato ad allenarsi con Juric, in futuro chissà.