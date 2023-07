Torino, chi è Savva: crescita lampo tra U18 e Primavera, ha incuriosito Juric

Torino, chi è Savva: profilo e caratteristiche

"Savva mi piacetanto" aveva detto Ivan Juric prima della sfida con il Verona, sbilanciandosi sui giocatori della Primavera che lo avevano colpito. Parole di stima che devono essere uno stimolo per continuare a far bene in un percorso di crescita è appena avviato. Savva è un esterno offensivo alto e forte dal punto di vista fisico, di piede mancino. Sa fare la differenza partendo in velocità e tentando l'uno contro uno. Nei mesi ha trovato maggiore continuità anche dal punto di vista realizzativo, aggiungendo assist e gol al suo bagaglio. In questa settimana ha lavorato con Juric, che lo osserva attentamente. Può e deve ancora crescere, ma le potenzialità per far bene ci sono tutte.