Torino, chi è Servalli: vice di Passador in Primavera, al lavoro con Cataldi al Fila

Torino, chi è Servalli: portiere ancora da scoprire in granata

Servalli è un portiere che al Toro è ancora tutto da scoprire. Infatti, l'unica gara disputata in stagione non può permettere di dare un giudizio complessivo sul giocatore. Tuttavia in quell'occasione - il Toro perse 3-0 contro l'Empoli senza mai entrare in partita, una delle prestazioni più negative della squadra di Scurto - il migliore era stato proprio Servalli che aveva evitato un parziale più pesante. Ha ripreso confidenza col campo poi al Torneo di Viareggio, venendo scelto da Antonino Asta come titolare dell'U18 arrivata in finale e disputando un buon torneo. Questa settimana è tornato ad allenarsi, lavorando sotto la guida di Massimo Cataldi, nuovo preparatore dei portieri del Torino, insieme a Brezzo, Popa e Gemello prima che rientrasse Vanja. Un'occasione che ha sfruttato per farsi notare e per iniziare a pensare al futuro che verrà.