Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile

Il lavoro per anni nelle giovanili granata e ora il percorso in Primavera. Sia Ciammaglichella che Dellavalle ormai sono delle certezze anche nelle giovanili azzurre. Il centrocampista - uscito dal giro delle convocazioni solamente una volta negli ultimi mesi - è il più abituato alle chiamate, visto che sin da bambino faceva parte del gruppo 2005 delle giovanili azzurre, mentre Dellavalle dopo l'Europeo vinto è diventato pedina insostituibile per l'Under 20. Entrambi condividono il percorso di crescita. Tutti e due avevano iniziato da sottoleva in Primavera e ora sono chiamati a trascinare la squadra, che - terminata la sosta per le Nazionali - avrà bisogno soprattutto di loro per trovare un po' di stabilità.

Torino, Ciammaglichella e Dellavalle: la Primavera tinta d'azzurro — Per entrambi questa pausa delle nazionali è iniziata bene. Ciammaglichella è subentrato a inizio ripresa nella gara stra vinta contro il Liechtestein per le qualificazioni agli Europei di categoria dell'Under 19. Adesso gli azzurri saranno impegnati con sfide ben più probanti e per questo Aaron non è sceso subito da titolare, più facile venga impiegato di più nelle prossime due partite. Discorso diverso per Dellavalle, che ha giocato titolare nella vittoria dell'Under 20 azzurra contro l'Inghilterra. Una gara giocata perfettamente dagli azzurrini che ora sono in testa al girone di Élite League.

Le convocazioni in Nazionale sono un premio per entrambi i ragazzi, che (oltre ai tanti gol segnati fin qui) sono un orgoglio per il mondo Toro. Ciammaglichella ha fatto tutto il percorso dalla Scuola calcio alla Primavera, mentre Dellavalle tutto quello nel Settore giovanile. Due pilastri, due volti storici, ma soprattutto frutto del vivaio granata che ora si stanno mettendo in mostra anche in Nazionale. Rimane da capire cosa riservi a entrambi il futuro, ma ovviamente la speranza è che possano diventare i nuovi Buongiorno. Queste esperienze in azzurro sono l'opportunità per confrontarsi a un livello ancora più alto e aiutare il processo di crescita.

