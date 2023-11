Torino, da Dellavalle a Lohmatov: il bilancio dei giovani granata in Nazionale

Torino, i Primavera in Nazionale: Dellavalle conquista un rigore, Ciammaglichella e Njie a confronto; Savva bene in Under 21

Ennesime conferme da Alessandro Dellavalle con l'Italia Under 20. Il capitano della Primavera granata è sceso in campo per l'Élite League giocando titolare come terzino destro nel 3-0 rifilato all'Inghilterra e subentrando a inizio ripresa nella sfida vinta per 2-1 contro il Portogallo. Dellavalle è stato convincente nelle letture difensive, ma anche determinante contro il Portogallo per l'offensiva. Da un suo colpo di testa nasce infatti il rigore concesso dai lusitani, non trasformato da Hasa ma poi ribattuto in rete da Bonifanti, che ha permesso agli Azzurrini di restare in testa alla competizione. Tutti gli altri Primavera sono scesi in campo invece per le qualificazioni alle fasi finali degli Europei. I cammini di Aaron Ciammaglichella e Alieu Njie si sono incrociati invece per le qualificazioni agli Europei U19. Ciammaglichella ha strappato il pass con l'Italia U19 per difendere il titolo europeo conquistato da Dellavalle e compagni la scorsa estate. Il canterano granata è sceso in campo per il secondo tempo della larga vittoria con il Lichtenstein (7-0) e poi titolare nelle sfide con Svizzera (persa per 1-0) e Svezia (pareggiata per 2-2). Ciammaglichella è stato sempre schierato come mezzala destra nel 4-3-1-2 azzurro e ha dato un buon apporto alle incursioni dell'Italia, centrando anche un palo nella gara stregata con gli elvetici. Con la Svezia di Njie è bastato un pari per avere la certezza di qualificazione alla fase élite degli Europei. Njie è stato impiegato dalla Svezia Under 19 sia come esterno a centrocampo che come prima punta, senza però trovare la via del gol. L'attaccante granata ha disputato due gare da subentrato giocando l'ultima frazione contro Svizzera e Italia, giocando invece da titolare la sfida contro il Lichtenstein: nel complesso due pari e un ko, quello decisivo per l'esclusione dalla fase élite degli Europei è stato con l'Italia del compagno di squadra Ciammaglichella. Zanos Savva, in Under 21, è stato infine tra i protagonisti della sfida tra Cipro e Bosnia Erzegovina. Scelto come titolare del 3-4-1-2 cipriota e schierato come punta, Savva si è dimostrato propositivo costringendo per tre volte un buon Sahinovic a respingere le sue conclusioni. Alla fine ha avuto però la meglio in rimonta la Bosnia per 2-1, Cipro resta ultimo nel proprio girone e vede lontana una possibile prima storica qualificazione.